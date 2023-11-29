https://ria.ru/20231129/ryby-1912628711.html
"Москвариум" передаст около 20 видов рыб аквариуму в Севастополе
"Москвариум" передаст около 20 видов рыб аквариуму в Севастополе - РИА Новости, 29.11.2023
"Москвариум" передаст около 20 видов рыб аквариуму в Севастополе
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от шторма, около 20 видов рыб, сообщили в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:24
2023-11-29T13:24
2023-11-29T13:24
севастополь
михаил развожаев
москвариум
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евпатория
саки (крым)
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ВОЛГОГРАД, 29 ноя – РИА Новости. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит Севастопольскому морскому музею-аквариуму, пострадавшему от шторма, около 20 видов рыб, сообщили в аквариуме. Ранее директор аквариума Севастополя Юрий Кравцов рассказал РИА Новости, что тропические пресноводные животные четырех континентов погибли из-за удара стихии, в аквариумах зала, который был затоплен морской водой, находились 800 животных. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели не менее 500 животных в аквариуме. "Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарит нашему аквариуму около 20 видов, а это порядка 300 рыб. Предложение о помощи также поступило от дальневосточного Приморского океанариума", - сообщил севастопольский аквариума на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По информации музея, помогают и обычные люди, так, аквариуму отдали новый генератор. Отмечается, что сейчас в аквариуме открыты четыре зала, специалисты занимаются восстановлением пострадавших помещений. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 10 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912072761.html
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севастополь, михаил развожаев, москвариум, приморский океанариум, евпатория, саки (крым), общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Москвариум, Приморский океанариум, Евпатория, Саки (Крым), Общество
"Москвариум" передаст около 20 видов рыб аквариуму в Севастополе
"Москвариум" передаст около 20 видов рыб пострадавшему аквариуму в Севастополе