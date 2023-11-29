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Глава РЭЦ рассказала, как реализовать экспортный потенциал Петербурга - РИА Новости, 29.11.2023
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18:25 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/rets-1912726633.html
Глава РЭЦ рассказала, как реализовать экспортный потенциал Петербурга
Глава РЭЦ рассказала, как реализовать экспортный потенциал Петербурга - РИА Новости, 29.11.2023
Глава РЭЦ рассказала, как реализовать экспортный потенциал Петербурга
Синергия федеральных и региональных мер поддержки поможет полностью реализовать экспортный потенциал Санкт-Петербурга, заявила глава Российского экспортного... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:25
2023-11-29T18:25
экономика
санкт-петербург
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Синергия федеральных и региональных мер поддержки поможет полностью реализовать экспортный потенциал Санкт-Петербурга, заявила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Активное участие региональных властей в поддержке экспортно ориентированного бизнеса в дополнение к усилиям федеральных ведомств и институтов развития позволит быстрее реализовать экспортный потенциал Санкт-Петербурга", - сказала Никишина в среду на заседании Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга в рамках Международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге."Перед федеральными и региональными структурами, поддерживающими бизнес, стоят одинаковые задачи по созданию условий для роста экспорта. На примере Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада, сильно задетых внешними ограничениями, мы видим, как такая синергия позволяет выстроить эффективную работу по переориентации на дружественные рынки", — подчеркнула глава РЭЦ.Она отдельно отметила роль экспортных советов, которые работают в субъектах России с участием представителей федеральных министерств и институтов развития.В рамках заседаний экспортных советов обсуждаются актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и выстраиваются алгоритмы взаимодействия между регионамии российским экспортным центром. Главная цель — максимально реализовать экспортный потенциал регионов, особенно в условиях меняющейся ситуации на мировом рынке.
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экономика, санкт-петербург, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Глава РЭЦ рассказала, как реализовать экспортный потенциал Петербурга

© РИА Новости / Александр ГальперинГенеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки Российский промышленник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Синергия федеральных и региональных мер поддержки поможет полностью реализовать экспортный потенциал Санкт-Петербурга, заявила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Активное участие региональных властей в поддержке экспортно ориентированного бизнеса в дополнение к усилиям федеральных ведомств и институтов развития позволит быстрее реализовать экспортный потенциал Санкт-Петербурга", - сказала Никишина в среду на заседании Экспортного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга в рамках Международного форума-выставки "Российский промышленник" в Санкт-Петербурге.
Генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на церемонии открытия форума-выставки Российский промышленник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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"Перед федеральными и региональными структурами, поддерживающими бизнес, стоят одинаковые задачи по созданию условий для роста экспорта. На примере Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада, сильно задетых внешними ограничениями, мы видим, как такая синергия позволяет выстроить эффективную работу по переориентации на дружественные рынки", — подчеркнула глава РЭЦ.
Она отдельно отметила роль экспортных советов, которые работают в субъектах России с участием представителей федеральных министерств и институтов развития.
В рамках заседаний экспортных советов обсуждаются актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности и выстраиваются алгоритмы взаимодействия между регионами
и российским экспортным центром. Главная цель — максимально реализовать экспортный потенциал регионов, особенно в условиях меняющейся ситуации на мировом рынке.
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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