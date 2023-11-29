https://ria.ru/20231129/rabochiy-1912618231.html

Около 1,2 млн человек поступают на рабочие профессии ежегодно

Около 1,2 млн человек поступают на рабочие профессии ежегодно - РИА Новости, 29.11.2023

Около 1,2 млн человек поступают на рабочие профессии ежегодно

Приблизительно 1,2 миллиона человек поступают на рабочие профессии в организации среднего профессионального образования (СПО) каждый год, сообщает сайт кабмина... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:54

2023-11-29T12:54

2023-11-29T13:01

год педагога и наставника

общество

татьяна голикова

россия

санкт-петербург

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Приблизительно 1,2 миллиона человек поступают на рабочие профессии в организации среднего профессионального образования (СПО) каждый год, сообщает сайт кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. "Сегодня система среднего профессионального образования в России всё больше набирает обороты: здесь обучаются 3,7 миллиона молодых людей, каждый год на рабочую профессию поступают 1,2 миллиона человек. Это большие цифры. Такая команда способна вывести нашу страну на передовые позиции", - сказала Голикова во время награждения победителей и призёров чемпионата "Профессионалы". Торжественная церемония награждения Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" состоялась в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В основной категории наградили 51 победителя, в юниорской - 30, а в международном зачёте - 26. Награды получили также 162 призёра в основной категории и категории "юниоры", занявшие второе и третье места, говорится в сообщении на сайте. "Президент дал нам поручение обновить профессиональное образование в стране, и мы делаем это вместе с вами, и вами сегодня пишется история. Миллион квалифицированных рабочих к 2028 году – это будет хороший результат для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет и прорывное развитие нашей страны не только в ближайшей перспективе, но и на долгие годы. И мы хотим, чтобы вы были авторами этого прорыва", – добавила Голикова.

https://ria.ru/20231129/professional-1912616929.html

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общество, татьяна голикова, россия, санкт-петербург, навигатор абитуриента