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Около 1,2 млн человек поступают на рабочие профессии ежегодно
Около 1,2 млн человек поступают на рабочие профессии ежегодно - РИА Новости, 29.11.2023
Около 1,2 млн человек поступают на рабочие профессии ежегодно
Приблизительно 1,2 миллиона человек поступают на рабочие профессии в организации среднего профессионального образования (СПО) каждый год, сообщает сайт кабмина... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:54
2023-11-29T12:54
2023-11-29T13:01
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Приблизительно 1,2 миллиона человек поступают на рабочие профессии в организации среднего профессионального образования (СПО) каждый год, сообщает сайт кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. "Сегодня система среднего профессионального образования в России всё больше набирает обороты: здесь обучаются 3,7 миллиона молодых людей, каждый год на рабочую профессию поступают 1,2 миллиона человек. Это большие цифры. Такая команда способна вывести нашу страну на передовые позиции", - сказала Голикова во время награждения победителей и призёров чемпионата "Профессионалы". Торжественная церемония награждения Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" состоялась в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В основной категории наградили 51 победителя, в юниорской - 30, а в международном зачёте - 26. Награды получили также 162 призёра в основной категории и категории "юниоры", занявшие второе и третье места, говорится в сообщении на сайте. "Президент дал нам поручение обновить профессиональное образование в стране, и мы делаем это вместе с вами, и вами сегодня пишется история. Миллион квалифицированных рабочих к 2028 году – это будет хороший результат для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет и прорывное развитие нашей страны не только в ближайшей перспективе, но и на долгие годы. И мы хотим, чтобы вы были авторами этого прорыва", – добавила Голикова.
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общество, татьяна голикова, россия, санкт-петербург, навигатор абитуриента
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова, Россия, Санкт-Петербург, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Приблизительно 1,2 миллиона человек поступают на рабочие профессии в организации среднего профессионального образования (СПО) каждый год, сообщает сайт кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
"Сегодня система среднего профессионального образования в России всё больше набирает обороты: здесь обучаются 3,7 миллиона молодых людей, каждый год на рабочую профессию поступают 1,2 миллиона человек. Это большие цифры. Такая команда способна вывести нашу страну на передовые позиции", - сказала Голикова во время награждения победителей и призёров чемпионата "Профессионалы".
Финал "Профессионалов" может ежегодно проходить в Петербурге - Голикова
Торжественная церемония награждения Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" состоялась в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В основной категории наградили 51 победителя, в юниорской - 30, а в международном зачёте - 26. Награды получили также 162 призёра в основной категории и категории "юниоры", занявшие второе и третье места, говорится в сообщении на сайте.
"Президент дал нам поручение обновить профессиональное образование в стране, и мы делаем это вместе с вами, и вами сегодня пишется история. Миллион квалифицированных рабочих к 2028 году – это будет хороший результат для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет и прорывное развитие нашей страны не только в ближайшей перспективе, но и на долгие годы. И мы хотим, чтобы вы были авторами этого прорыва", – добавила Голикова.