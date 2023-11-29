https://ria.ru/20231129/putin-1912607703.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 29.11.2023
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Сочи, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил с ним... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:33
2023-11-29T12:33
2023-11-29T12:34
политика
сочи
дмитрий песков
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Сочи, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил с ним двустороннее взаимодействие, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Поговорил по телефону со своим узбекистанским коллегой Мирзиеевым, обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающуюся реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сочи, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, Сочи, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин в Сочи провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Сочи, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил с ним двустороннее взаимодействие, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Поговорил по телефону со своим узбекистанским коллегой Мирзиеевым, обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающуюся реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву", - сказал Песков журналистам.
Межгосударственные отношения России и Узбекистана