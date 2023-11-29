https://ria.ru/20231129/putin-1912607703.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 29.11.2023

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Сочи, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил с ним... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:33

2023-11-29T12:33

2023-11-29T12:34

политика

сочи

дмитрий песков

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Сочи, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и обсудил с ним двустороннее взаимодействие, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Поговорил по телефону со своим узбекистанским коллегой Мирзиеевым, обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе продолжающуюся реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900511470.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, сочи, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев