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В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском - РИА Новости, 29.11.2023
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском
В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:33
2023-11-29T13:33
2023-11-29T13:48
в мире
казахстан
карагандинская область
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды. "Органами досудебного расследования Ш. обвинялся по статье 170 части 3 УК, а именно в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте", — говорится в сообщении. Фигуранту дела назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. По данным суда, в марте этого года обвиняемый через соцсети согласился вступить в ЧВК "Вагнер" для участия в боевых действиях за денежное вознаграждение. В дальнейшем он выехал в Россию, где прошел военную подготовку.В конце апреля мужчина отправился в Артемовск, где получил ранение и был комиссован.
https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, карагандинская область, чвк "вагнер"
В мире, Казахстан, Карагандинская область, Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер"
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском
В Казахстане дали почти 7 лет колонии бойцу ЧВК "Вагнер" за бои под Артемовском