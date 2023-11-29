https://ria.ru/20231129/prigovor-1912631961.html

В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском

В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском - РИА Новости, 29.11.2023

В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском

В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:33

2023-11-29T13:33

2023-11-29T13:48

в мире

казахстан

карагандинская область

специальная военная операция на украине

чвк "вагнер"

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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды. "Органами досудебного расследования Ш. обвинялся по статье 170 части 3 УК, а именно в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте", — говорится в сообщении. Фигуранту дела назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. По данным суда, в марте этого года обвиняемый через соцсети согласился вступить в ЧВК "Вагнер" для участия в боевых действиях за денежное вознаграждение. В дальнейшем он выехал в Россию, где прошел военную подготовку.В конце апреля мужчина отправился в Артемовск, где получил ранение и был комиссован.

https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html

казахстан

карагандинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, карагандинская область, чвк "вагнер"