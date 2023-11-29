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В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 29.11.2023 (обновлено: 13:48 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/prigovor-1912631961.html
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском - РИА Новости, 29.11.2023
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском
В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:33
2023-11-29T13:48
в мире
казахстан
карагандинская область
специальная военная операция на украине
чвк "вагнер"
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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды. "Органами досудебного расследования Ш. обвинялся по статье 170 части 3 УК, а именно в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте", — говорится в сообщении. Фигуранту дела назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. По данным суда, в марте этого года обвиняемый через соцсети согласился вступить в ЧВК "Вагнер" для участия в боевых действиях за денежное вознаграждение. В дальнейшем он выехал в Россию, где прошел военную подготовку.В конце апреля мужчина отправился в Артемовск, где получил ранение и был комиссован.
https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html
казахстан
карагандинская область
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в мире, казахстан, карагандинская область, чвк "вагнер"
В мире, Казахстан, Карагандинская область, Специальная военная операция на Украине, ЧВК "Вагнер"
В Казахстане бойцу ЧВК "Вагнер" дали срок в колонии за бои под Артемовском

В Казахстане дали почти 7 лет колонии бойцу ЧВК "Вагнер" за бои под Артемовском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец группы "Вагнер"
Боец группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец группы "Вагнер". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 ноя — РИА Новости. В Казахстане вынесли приговор жителю Карагандинской области, воевавшему в Донбассе в составе ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды.
"Органами досудебного расследования Ш. обвинялся по статье 170 части 3 УК, а именно в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте", — говорится в сообщении.
Фигуранту дела назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
По данным суда, в марте этого года обвиняемый через соцсети согласился вступить в ЧВК "Вагнер" для участия в боевых действиях за денежное вознаграждение. В дальнейшем он выехал в Россию, где прошел военную подготовку.
В конце апреля мужчина отправился в Артемовск, где получил ранение и был комиссован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКазахстанКарагандинская областьЧВК "Вагнер"
 
 
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