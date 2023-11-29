https://ria.ru/20231129/postavki-1912631525.html

МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям

МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям - РИА Новости, 29.11.2023

МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям

Поставки комплектующих для крупных предприятий Белоруссии начали осуществлять16 российских малых и средних компаний; это стало возможным благодаря работе... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:33

2023-11-29T13:33

2023-11-29T15:11

россия

андрей белоусов

александр исаевич

корпорация мсп

белоруссия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Поставки комплектующих для крупных предприятий Белоруссии начали осуществлять16 российских малых и средних компаний; это стало возможным благодаря работе Цифровой платформы МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Цифровая платформа МСП.РФ разработана КМСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Малый и средний бизнес благодаря МСП.РФ может стать поставщиком крупных компаний не только России, но и Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана. В настоящее время в специальном сервисе представлено свыше 1,4 тысячи запросных позиций, которые разместили более 60 зарубежных предприятий, в том числе 28 белорусских. При этом предпринимателям оказывается содействие на всех этапах переговоров с иностранными заказчиками", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Среди запросов белорусских предприятий: комплектующие и запчасти, редукционные клапаны, подшипники, фильтры, рукава высокого давления, полипропилен, арматура, крепежи для мебели, стопорные кольца, герметик и т.д., говорится в сообщении. Так, в результате МСП-производитель из Челябинской области заключил соглашение на поставку рукавов высокого давления, воздушных фильтров для ОАО "БЕЛАЗ", а компания из Санкт-Петербурга – вибродемпфирующих материалов в ОАО "МТЗ". На Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "БМЗ", ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "Гомельский завод "ИМПУЛЬС", ОАО "Давид-Городокский электромеханический завод", ЗАО "Инволюкс", ЗАО "Атлант", ОАО "Мотовелозавод", ОАО "Амкодор" и др. предприятий, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231122/lgotnaya_programma_psk-1910901039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей белоусов, александр исаевич, корпорация мсп, белоруссия