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МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям - РИА Новости, 29.11.2023
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13:33 29.11.2023 (обновлено: 15:11 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/postavki-1912631525.html
МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям
МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям - РИА Новости, 29.11.2023
МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям
Поставки комплектующих для крупных предприятий Белоруссии начали осуществлять16 российских малых и средних компаний; это стало возможным благодаря работе... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:33
2023-11-29T15:11
россия
андрей белоусов
александр исаевич
корпорация мсп
белоруссия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Поставки комплектующих для крупных предприятий Белоруссии начали осуществлять16 российских малых и средних компаний; это стало возможным благодаря работе Цифровой платформы МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Цифровая платформа МСП.РФ разработана КМСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Малый и средний бизнес благодаря МСП.РФ может стать поставщиком крупных компаний не только России, но и Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана. В настоящее время в специальном сервисе представлено свыше 1,4 тысячи запросных позиций, которые разместили более 60 зарубежных предприятий, в том числе 28 белорусских. При этом предпринимателям оказывается содействие на всех этапах переговоров с иностранными заказчиками", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Среди запросов белорусских предприятий: комплектующие и запчасти, редукционные клапаны, подшипники, фильтры, рукава высокого давления, полипропилен, арматура, крепежи для мебели, стопорные кольца, герметик и т.д., говорится в сообщении. Так, в результате МСП-производитель из Челябинской области заключил соглашение на поставку рукавов высокого давления, воздушных фильтров для ОАО "БЕЛАЗ", а компания из Санкт-Петербурга – вибродемпфирующих материалов в ОАО "МТЗ". На Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "БМЗ", ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "Гомельский завод "ИМПУЛЬС", ОАО "Давид-Городокский электромеханический завод", ЗАО "Инволюкс", ЗАО "Атлант", ОАО "Мотовелозавод", ОАО "Амкодор" и др. предприятий, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231122/lgotnaya_programma_psk-1910901039.html
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россия, андрей белоусов, александр исаевич, корпорация мсп, белоруссия
Россия, Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Белоруссия

МСП.РФ помогла наладить поставку комплектующих белорусским предприятиям

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Поставки комплектующих для крупных предприятий Белоруссии начали осуществлять16 российских малых и средних компаний; это стало возможным благодаря работе Цифровой платформы МСП.РФ, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Цифровая платформа МСП.РФ разработана КМСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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"Малый и средний бизнес благодаря МСП.РФ может стать поставщиком крупных компаний не только России, но и Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Таджикистана. В настоящее время в специальном сервисе представлено свыше 1,4 тысячи запросных позиций, которые разместили более 60 зарубежных предприятий, в том числе 28 белорусских. При этом предпринимателям оказывается содействие на всех этапах переговоров с иностранными заказчиками", - цитирует пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Среди запросов белорусских предприятий: комплектующие и запчасти, редукционные клапаны, подшипники, фильтры, рукава высокого давления, полипропилен, арматура, крепежи для мебели, стопорные кольца, герметик и т.д., говорится в сообщении.
Так, в результате МСП-производитель из Челябинской области заключил соглашение на поставку рукавов высокого давления, воздушных фильтров для ОАО "БЕЛАЗ", а компания из Санкт-Петербурга – вибродемпфирующих материалов в ОАО "МТЗ".
На Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "БМЗ", ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "Гомельский завод "ИМПУЛЬС", ОАО "Давид-Городокский электромеханический завод", ЗАО "Инволюкс", ЗАО "Атлант", ОАО "Мотовелозавод", ОАО "Амкодор" и др. предприятий, пояснили в пресс-службе.
 
РоссияАндрей БелоусовАлександр ИсаевичКорпорация МСПБелоруссия
 
 
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