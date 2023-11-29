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На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей - РИА Новости, 29.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
22:46 29.11.2023
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На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей
На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей - РИА Новости, 29.11.2023
На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей
Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области стали лучшими... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:46
2023-11-29T22:46
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
общество
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области стали лучшими регионами в поддержке молодых предпринимателей, сообщила пресс-служба Росмолодежи. "В "десятку лучших" вошли Севастополь, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области", - говорится в пресс-релизе. Награждение прошло в Доме молодёжи на выставке-форуме "Россия" на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых". Всего, по данным пресс-службы, в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства от Росмолодёжь.Бизнес реализуют 65 регионов. "Мы рассчитываем, что в следующем году Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства будет развернута во всех 89 регионах. Она направлена, в первую очередь, на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, обучение, акселерацию инициатив, наставничество и событийные форматы", - отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, чьи слова приводит пресс-служба. По её словам, молодёжное предпринимательство сегодня активно развивается, а по последним данным, порядка 71% молодых людей говорят о том, что интересуются бизнесом и хотели бы самореализоваться в этом направлении. Выступая на панельной дискуссии "Социальная ответственность бизнеса", Разуваева также подчеркнула, что многие молодые предприниматели самостоятельно запускают проекты, связанные с благотворительностью и волонтёрскими инициативами. "Молодые развивают социально ответственный бизнес. В качестве примера я бы привела Вадима Кулькова из Краснодара, который стал инициатором акции "Бизнес вместе". Ребята активно помогают нашим новым регионам, поддерживают их жителей. И таких проектов с социальной ответственностью очень много — для нас это важно", - подчеркнула глава ведомства. Как рассказали организаторы, на фестивале, который продлится до 3 декабря, также состоялось и награждение победителя конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России" в специальной номинации "Бизнес вместе" - им стал Виктор Михайленко из ЛНР.
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выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Общество
На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей

На форуме "Россия" выбрали регионы-лидеры по поддержке молодых предпринимателей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПодсветка павильона с экспозицией "Достижения России" на международной выставке-форуме "Россия"
Подсветка павильона с экспозицией Достижения России на международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подсветка павильона с экспозицией "Достижения России" на международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области стали лучшими регионами в поддержке молодых предпринимателей, сообщила пресс-служба Росмолодежи.
"В "десятку лучших" вошли Севастополь, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области", - говорится в пресс-релизе.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
Награждение прошло в Доме молодёжи на выставке-форуме "Россия" на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых".
Всего, по данным пресс-службы, в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства от Росмолодёжь.Бизнес реализуют 65 регионов.
"Мы рассчитываем, что в следующем году Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства будет развернута во всех 89 регионах. Она направлена, в первую очередь, на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, обучение, акселерацию инициатив, наставничество и событийные форматы", - отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, чьи слова приводит пресс-служба.
По её словам, молодёжное предпринимательство сегодня активно развивается, а по последним данным, порядка 71% молодых людей говорят о том, что интересуются бизнесом и хотели бы самореализоваться в этом направлении. Выступая на панельной дискуссии "Социальная ответственность бизнеса", Разуваева также подчеркнула, что многие молодые предприниматели самостоятельно запускают проекты, связанные с благотворительностью и волонтёрскими инициативами.
"Молодые развивают социально ответственный бизнес. В качестве примера я бы привела Вадима Кулькова из Краснодара, который стал инициатором акции "Бизнес вместе". Ребята активно помогают нашим новым регионам, поддерживают их жителей. И таких проектов с социальной ответственностью очень много — для нас это важно", - подчеркнула глава ведомства.
Как рассказали организаторы, на фестивале, который продлится до 3 декабря, также состоялось и награждение победителя конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России" в специальной номинации "Бизнес вместе" - им стал Виктор Михайленко из ЛНР.
Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Фигурист Илья Авербух и министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова на Международной выставке-форуме Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на свадебной церемонии в традициях Иркутской области

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

Открытие Единого пространства Сибирь здесь на Международной выставке-форуме Россия

Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

Фольклорно-этнографический ансамбль Новая деревня, село Крестики Оконешниковского района Омской области

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

Гроссмейстер Сергей Карякин на Международной выставке-форуме Россия

На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

Стенд Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего работает 131 экспозиция.

Пауэрлифтер Михаил Шивляков на Международной выставке-форуме Россия

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более миллиона человек.

Открытие Единого пространства Сибирь здесь на Международной выставке-форуме Россия

Выставку посетили уже более миллиона человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

Новосибирский робопес Коди Института интеллектуальной робототехники НГУ на Международной выставке-форуме Россия

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

Установка и украшение 90 Ёлок России на ВДНХ

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Концерт Евгения Маргулиса и Тимура Ведерникова Любимые песни поем вместе! на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Открытие Дня региона - презентация Омской области на Международной выставке-форуме Россия.

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Выставку посетили уже более миллиона человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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