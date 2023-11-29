На выставке "Россия" наградили регионы-лидеры по поддержке предпринимателей

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области стали лучшими регионами в поддержке молодых предпринимателей, сообщила пресс-служба Росмолодежи. "В "десятку лучших" вошли Севастополь, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области", - говорится в пресс-релизе. Награждение прошло в Доме молодёжи на выставке-форуме "Россия" на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых". Всего, по данным пресс-службы, в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства от Росмолодёжь.Бизнес реализуют 65 регионов. "Мы рассчитываем, что в следующем году Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства будет развернута во всех 89 регионах. Она направлена, в первую очередь, на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, обучение, акселерацию инициатив, наставничество и событийные форматы", - отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, чьи слова приводит пресс-служба. По её словам, молодёжное предпринимательство сегодня активно развивается, а по последним данным, порядка 71% молодых людей говорят о том, что интересуются бизнесом и хотели бы самореализоваться в этом направлении. Выступая на панельной дискуссии "Социальная ответственность бизнеса", Разуваева также подчеркнула, что многие молодые предприниматели самостоятельно запускают проекты, связанные с благотворительностью и волонтёрскими инициативами. "Молодые развивают социально ответственный бизнес. В качестве примера я бы привела Вадима Кулькова из Краснодара, который стал инициатором акции "Бизнес вместе". Ребята активно помогают нашим новым регионам, поддерживают их жителей. И таких проектов с социальной ответственностью очень много — для нас это важно", - подчеркнула глава ведомства. Как рассказали организаторы, на фестивале, который продлится до 3 декабря, также состоялось и награждение победителя конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России" в специальной номинации "Бизнес вместе" - им стал Виктор Михайленко из ЛНР.
Подсветка павильона с экспозицией "Достижения России" на международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Севастополь, Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области стали лучшими регионами в поддержке молодых предпринимателей, сообщила пресс-служба Росмолодежи.
"В "десятку лучших" вошли Севастополь, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Республика Татарстан, Калининградская, Челябинская, Архангельская, Ярославская и Запорожская области", - говорится в пресс-релизе.
Награждение прошло в Доме молодёжи на выставке-форуме "Россия" на Всероссийском фестивале молодёжного предпринимательства "Бизнес молодых".
Всего, по данным пресс-службы, в 2023 году Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства от Росмолодёжь.Бизнес реализуют 65 регионов.
"Мы рассчитываем, что в следующем году Всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства будет развернута во всех 89 регионах. Она направлена, в первую очередь, на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, обучение, акселерацию инициатив, наставничество и событийные форматы", - отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, чьи слова приводит пресс-служба.
По её словам, молодёжное предпринимательство сегодня активно развивается, а по последним данным, порядка 71% молодых людей говорят о том, что интересуются бизнесом и хотели бы самореализоваться в этом направлении. Выступая на панельной дискуссии "Социальная ответственность бизнеса", Разуваева также подчеркнула, что многие молодые предприниматели самостоятельно запускают проекты, связанные с благотворительностью и волонтёрскими инициативами.
"Молодые развивают социально ответственный бизнес. В качестве примера я бы привела Вадима Кулькова из Краснодара, который стал инициатором акции "Бизнес вместе". Ребята активно помогают нашим новым регионам, поддерживают их жителей. И таких проектов с социальной ответственностью очень много — для нас это важно", - подчеркнула глава ведомства.
Как рассказали организаторы, на фестивале, который продлится до 3 декабря, также состоялось и награждение победителя конкурса "Твое дело. Молодой предприниматель России" в специальной номинации "Бизнес вместе" - им стал Виктор Михайленко из ЛНР.
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