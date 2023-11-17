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Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:21 17.11.2023 (обновлено: 18:29 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/vystavka-1910133307.html
Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия"
Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 17.11.2023
Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия"
В Москве проходит выставка-форум "Россия". Яркие моменты мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.11.2023
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фото
выставка-форум "россия"
москва
иркутская область
вднх
сергей кириенко
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В Москве проходит выставка-форум "Россия". Яркие моменты мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
москва
иркутская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, москва, иркутская область, вднх, сергей кириенко
Фото, Выставка-форум "Россия", Москва, Иркутская область, ВДНХ, Сергей Кириенко

Уникальность и масштабность: работа международной выставки-форума "Россия"

Читать ria.ru в
В Москве проходит выставка-форум "Россия". Яркие моменты мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Фигурист Илья Авербух и министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова на Международной выставке-форуме Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на свадебной церемонии в традициях Иркутской области

Особенностью культурной программы на экспозиции Иркутской области стало проведение свадебного обряда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

Открытие Единого пространства Сибирь здесь на Международной выставке-форуме Россия

Все стенды СФО представлены на выставке в единой стилистике "Сибирь здесь", символизирующей могучие сибирские реки и озера, чистый воздух и природную красоту.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

Фольклорно-этнографический ансамбль Новая деревня, село Крестики Оконешниковского района Омской области

В "Доме российской кухни" проходит гастрономический фестиваль.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

Гроссмейстер Сергей Карякин на Международной выставке-форуме Россия

На выставке представлены экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

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Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

Стенд Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Для проведения экскурсий привлекли больше двух тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего работает 131 экспозиция.

Пауэрлифтер Михаил Шивляков на Международной выставке-форуме Россия

Всего работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
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Выставку посетили уже более миллиона человек.

Открытие Единого пространства Сибирь здесь на Международной выставке-форуме Россия

Выставку посетили уже более миллиона человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

Новосибирский робопес Коди Института интеллектуальной робототехники НГУ на Международной выставке-форуме Россия

На ней можно увидеть главные достижения страны во всех отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

Установка и украшение 90 Ёлок России на ВДНХ

По словам первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, чтобы осмотреть всю выставку, потребуется не менее шести дней.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
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Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Концерт Евгения Маргулиса и Тимура Ведерникова Любимые песни поем вместе! на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Открытие Дня региона - презентация Омской области на Международной выставке-форуме Россия.

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоМоскваИркутская областьВДНХСергей Кириенко
 
 
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