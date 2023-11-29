https://ria.ru/20231129/peskov-1912610091.html

Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой

Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой - РИА Новости, 29.11.2023

Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой

Концентрация сил в Финляндии на границе с Россией - избыточная мера, никакой угрозы для Хельсинки нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:35

2023-11-29T12:35

2023-11-29T12:41

финляндия

россия

хельсинки

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Концентрация сил в Финляндии на границе с Россией - избыточная мера, никакой угрозы для Хельсинки нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы."Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает, в данном случае, это, конечно, избыточные абсолютно меры по обеспечению безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли реальный риск эскалации конфликта и как на это отреагировали в Кремле.

https://ria.ru/20231129/norvegiya-1912585313.html

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финляндия, россия, хельсинки, в мире, дмитрий песков