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Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой
Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой - РИА Новости, 29.11.2023
Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой
Концентрация сил в Финляндии на границе с Россией - избыточная мера, никакой угрозы для Хельсинки нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:35
2023-11-29T12:35
2023-11-29T12:41
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Концентрация сил в Финляндии на границе с Россией - избыточная мера, никакой угрозы для Хельсинки нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы."Конфликта как такового нет. Во-первых, Финляндии ничто и никто не угрожает, в данном случае, это, конечно, избыточные абсолютно меры по обеспечению безопасности границ, потому что там нет никакой угрозы, в реальности никакой напряженности", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, есть ли реальный риск эскалации конфликта и как на это отреагировали в Кремле.
https://ria.ru/20231129/norvegiya-1912585313.html
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финляндия, россия, хельсинки, в мире, дмитрий песков
Финляндия, Россия, Хельсинки, В мире, Дмитрий Песков
Песков назвал концентрацию сил на границе Финляндии избыточной мерой
Песков: концентрация сил в Финляндии на границе с Россией - избыточная мера