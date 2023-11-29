https://ria.ru/20231129/pashinyan-1912607463.html

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна - РИА Новости, 29.11.2023

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна

Контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не запланированы, но у них будет возможность поговорить на... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:33

2023-11-29T12:33

2023-11-29T13:32

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дмитрий песков

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не запланированы, но у них будет возможность поговорить на неформальной встрече лидеров СНГ в конце декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."В настоящий момент нет", — сказал чиновник в ответ на вопрос, есть ли в планах телефонный разговор Путина и Пашиняна.При этом он напомнил, что в конце декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционное предновогоднее мероприятие — неформальная встреча лидеров СНГ. Тем не менее этот саммит не будет чисто праздничным, отметил Песков."Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае, если господин Пашинян туда приедет, — а его ждут так же, как и всех, — то будет прекрасная возможность говорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее. Это будет их решение в таком случае", — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.На минувшей неделе состоялся саммит ОДКБ в Минске, но Пашинян заранее сообщил, что не сможет принять в нем участие. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.Кроме того, 26 октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. А 13 октября политик отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20231128/eaes-1912334029.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, снг, политика, россия, никол пашинян, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), одкб, евразийский экономический союз