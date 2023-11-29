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В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна - РИА Новости, 29.11.2023
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12:33 29.11.2023 (обновлено: 13:32 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/pashinyan-1912607463.html
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна - РИА Новости, 29.11.2023
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна
Контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не запланированы, но у них будет возможность поговорить на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:33
2023-11-29T13:32
армения
снг
политика
россия
никол пашинян
владимир путин
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не запланированы, но у них будет возможность поговорить на неформальной встрече лидеров СНГ в конце декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."В настоящий момент нет", — сказал чиновник в ответ на вопрос, есть ли в планах телефонный разговор Путина и Пашиняна.При этом он напомнил, что в конце декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционное предновогоднее мероприятие — неформальная встреча лидеров СНГ. Тем не менее этот саммит не будет чисто праздничным, отметил Песков."Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае, если господин Пашинян туда приедет, — а его ждут так же, как и всех, — то будет прекрасная возможность говорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее. Это будет их решение в таком случае", — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.На минувшей неделе состоялся саммит ОДКБ в Минске, но Пашинян заранее сообщил, что не сможет принять в нем участие. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.Кроме того, 26 октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. А 13 октября политик отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20231128/eaes-1912334029.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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армения, снг, политика, россия, никол пашинян, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), одкб, евразийский экономический союз
Армения, СНГ, Политика, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), ОДКБ, Евразийский экономический союз
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна

Песков допустил встречу Путина и Пашиняна в конце декабря в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не запланированы, но у них будет возможность поговорить на неформальной встрече лидеров СНГ в конце декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет", — сказал чиновник в ответ на вопрос, есть ли в планах телефонный разговор Путина и Пашиняна.
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При этом он напомнил, что в конце декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционное предновогоднее мероприятие — неформальная встреча лидеров СНГ. Тем не менее этот саммит не будет чисто праздничным, отметил Песков.
«
"Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае, если господин Пашинян туда приедет, — а его ждут так же, как и всех, — то будет прекрасная возможность говорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее. Это будет их решение в таком случае", — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
На минувшей неделе состоялся саммит ОДКБ в Минске, но Пашинян заранее сообщил, что не сможет принять в нем участие. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.
Кроме того, 26 октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. А 13 октября политик отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
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АрменияСНГПолитикаРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинДмитрий ПесковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
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