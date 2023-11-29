В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Пашиняна
Песков допустил встречу Путина и Пашиняна в конце декабря в Петербурге
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не запланированы, но у них будет возможность поговорить на неформальной встрече лидеров СНГ в конце декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет", — сказал чиновник в ответ на вопрос, есть ли в планах телефонный разговор Путина и Пашиняна.
При этом он напомнил, что в конце декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционное предновогоднее мероприятие — неформальная встреча лидеров СНГ. Тем не менее этот саммит не будет чисто праздничным, отметил Песков.
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"Это будет рабочее мероприятие с рабочей повесткой дня. И в случае, если господин Пашинян туда приедет, — а его ждут так же, как и всех, — то будет прекрасная возможность говорить. Если главы государств не посчитают необходимым сделать это ранее. Это будет их решение в таком случае", — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.
На минувшей неделе состоялся саммит ОДКБ в Минске, но Пашинян заранее сообщил, что не сможет принять в нем участие. В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что никого из представителей Армении не было на этом мероприятии и страна почти не участвовала в подготовке встречи.
Кроме того, 26 октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек. А 13 октября политик отказался от участия в саммите СНГ, который также прошел в столице Киргизии.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер России сама определила, как ей выстраивать отношения с другими странами. По его словам, у Москвы в этом вопросе нет никаких предубеждений. В то же время, добавил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.