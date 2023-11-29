https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912745352.html

В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления студентов

В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления студентов - РИА Новости, 29.11.2023

В Петербурге возбудили уголовное дело после массового отравления студентов

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили после отравления 51 человека из числа студентов и преподавателей в столовой... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:31

2023-11-29T19:31

2023-11-29T19:31

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили после отравления 51 человека из числа студентов и преподавателей в столовой Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), следует из сообщения пресс-службы ГСУСК по Петербургу. "Неустановленные лица из числа сотрудников организации общественного питания при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению не приняли должных мер к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, реализуя пищевую продукцию потребителям из числа студентов и преподавателей высшего учебного заведения города Санкт-Петербурга, что привело к их заболеванию кишечной инфекцией", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В управлении Роспотребнадзора по Петербургу сообщили, что зарегистрирован 51 случай кишечных инфекций среди студентов и преподавательского состава университета. По данным на вторник, у 33 заболевших обнаружена сальмонелла. "В ходе расследования в деятельности ООО "КОП СПбГАСУ" выявлены грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части невыполнения обязательных требований к условиям производства и хранения продукции, медицинским обследованиям персонала", - добавили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что по решению Ленинского районного суда Петербурга работа "комбината общественного питания СПбГАСУ" приостановлена на 45 суток.

https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912577483.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)