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Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы - РИА Новости, 29.11.2023
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22:49 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/orden-1912775854.html
Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы
Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы - РИА Новости, 29.11.2023
Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы
Председатель комиссии по законодательству Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский получил Орден... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:49
2023-11-29T22:49
политика
россия
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сергей кириенко
приморский край
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии по законодательству Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский получил Орден дружбы, сообщили в пресс-службе депутата. "За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность", - говорится в указе президента РФ. Награду Пинскому вручил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Ранее в должности председателя Федерации профсоюзов Приморского края Пинский на постоянной основе вел работу с профсоюзами КНР (провинции Хэйлунцзян), Японии (район Хокурику) и Республики Корея, отметили в пресс-службе. Орден дружбы вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
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политика, россия, виктор пинский, сергей кириенко, приморский край, госдума рф
Политика, Россия, Виктор Пинский, Сергей Кириенко, Приморский край, Госдума РФ
Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы

Главе комиссии по регламенту ГД Пинскому вручили Орден дружбы

© Фото : предоставлено пресс-службой парламентского собрания России и БелоруссииПредседатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский
Председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой парламентского собрания России и Белоруссии
Председатель думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Виктор Пинский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии по законодательству Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский получил Орден дружбы, сообщили в пресс-службе депутата.
"За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность", - говорится в указе президента РФ.
Награду Пинскому вручил замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Ранее в должности председателя Федерации профсоюзов Приморского края Пинский на постоянной основе вел работу с профсоюзами КНР (провинции Хэйлунцзян), Японии (район Хокурику) и Республики Корея, отметили в пресс-службе.
Орден дружбы вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
 
ПолитикаРоссияВиктор ПинскийСергей КириенкоПриморский крайГосдума РФ
 
 
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