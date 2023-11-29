https://ria.ru/20231129/orden-1912775854.html

Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы

Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы - РИА Новости, 29.11.2023

Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы

Председатель комиссии по законодательству Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский получил Орден... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:49

2023-11-29T22:49

2023-11-29T22:49

политика

россия

виктор пинский

сергей кириенко

приморский край

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825659675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_335be744925e1bfced89cb83008c4202.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии по законодательству Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский получил Орден дружбы, сообщили в пресс-службе депутата. "За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность", - говорится в указе президента РФ. Награду Пинскому вручил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Ранее в должности председателя Федерации профсоюзов Приморского края Пинский на постоянной основе вел работу с профсоюзами КНР (провинции Хэйлунцзян), Японии (район Хокурику) и Республики Корея, отметили в пресс-службе. Орден дружбы вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, виктор пинский, сергей кириенко, приморский край, госдума рф