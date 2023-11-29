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Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы
Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы - РИА Новости, 29.11.2023
Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы
Председатель комиссии по законодательству Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский получил Орден... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:49
2023-11-29T22:49
2023-11-29T22:49
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии по законодательству Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, глава комиссии по регламенту Госдумы Виктор Пинский получил Орден дружбы, сообщили в пресс-службе депутата. "За большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность", - говорится в указе президента РФ. Награду Пинскому вручил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Ранее в должности председателя Федерации профсоюзов Приморского края Пинский на постоянной основе вел работу с профсоюзами КНР (провинции Хэйлунцзян), Японии (район Хокурику) и Республики Корея, отметили в пресс-службе. Орден дружбы вручается за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
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политика, россия, виктор пинский, сергей кириенко, приморский край, госдума рф
Политика, Россия, Виктор Пинский, Сергей Кириенко, Приморский край, Госдума РФ
Главе комиссии Госдумы Пинскому вручили Орден дружбы
Главе комиссии по регламенту ГД Пинскому вручили Орден дружбы