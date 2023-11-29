https://ria.ru/20231129/nauka-1912108108.html

Российские ученые поняли, как грибной яд работает против бактерий

Российские ученые поняли, как грибной яд работает против бактерий - РИА Новости, 29.11.2023

Российские ученые поняли, как грибной яд работает против бактерий

Ученые ТюмГУ в составе исследовательского коллектива изучили механизм воздействия на бактерии глиотоксина – антибиотика, производимого некоторыми почвенными... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:00

2023-11-29T03:00

2023-11-29T03:00

наука

наука

университетская наука

россия

российский научный фонд

тюменский государственный университет

биология

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Ученые ТюмГУ в составе исследовательского коллектива изучили механизм воздействия на бактерии глиотоксина – антибиотика, производимого некоторыми почвенными микроскопическими грибами. По данным исследователей, антимикробная активность глиотоксина связана с тем, что он воздействует на металлосодержащие ферменты бактерий и "похищает" ионы цинка, необходимые для работы ферментов. Результаты представлены в научном журнале Biochimie.Глиотоксин – вторичный продукт обмена веществ (метаболит), который вырабатывают некоторые грибы рода Aspergillus. Он не задействован непосредственно в процессах роста, репродукции и развития грибов, но помогает им конкурировать в природе с другими микроорганизмами, рассказали специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Губительное воздействие глиотоксина на микробы было открыто еще в 30-х годах прошлого века, однако механизм его антибактериального действия до сих пор оставался недостаточно детализированным, отметили эксперты. Ранее считалось, что антимикробное действие глиотоксина развивается за счет образования активных форм кислорода внутри клеток.Исследователи ТюмГУ в составе научного коллектива выяснили, что глиотоксин повреждает структуры клеточных белков, но, что более необычно, выводит из клеток ионы цинка, необходимые для нормальной работы металлосодержащих ферментов."До этого исследования было известно, что глиотоксин способен хелатировать ионы цинка и меди из металлоферментов эукариотических микроорганизмов, мы впервые показали, что такой же механизм имеет место быть и в случае прокариотических организмов – бактерий", – рассказал заведующий лабораторией антимикробной резистентности ТюмГУ Алексей Васильченко.По его словам, глиотоксин проявил большую активность относительно грамположительных бактерий, в том числе метициллин-устойчивых стафилококков, а также дрожжевых грибов рода кандида.Сейчас ученые проводят новые исследования, которые раскроют экологическую роль глиотоксина в жизни почвенных грибов и потенциальные риски для человека. Работа поддержана Российским научным фондом.

https://ria.ru/20231127/nauka-1911612892.html

https://ria.ru/20230411/nauka-1864231284.html

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наука, университетская наука, россия, российский научный фонд, тюменский государственный университет, биология, навигатор абитуриента, антибиотики