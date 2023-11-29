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Блинкен рассказал, когда Украина вступит в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
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15:49 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nato-1912674021.html
Блинкен рассказал, когда Украина вступит в НАТО
Блинкен рассказал, когда Украина вступит в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
Блинкен рассказал, когда Украина вступит в НАТО
Украина станет членом НАТО, когда все члены альянса согласятся и когда все условия для этого будут соблюдены, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:49
2023-11-29T15:49
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украина станет членом НАТО, когда все члены альянса согласятся и когда все условия для этого будут соблюдены, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в свою очередь в среду, что на заседании глав МИД стран НАТО союзники подчеркнули, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Он добавил, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к Третьей Мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса. Он также отметил, что в прописанном НАТО плане реформ для Украины по настоянию Будапешта появился пункт о соблюдении прав национальных меньшинств, Будапешт будет пристально следить за его выполнением. "Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся, когда условия будут соблюдены", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. В июле Столтенберг заявил, что Украина будет приглашена в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий.
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в мире, украина, энтони блинкен, нато
В мире, Украина, Энтони Блинкен, НАТО
Блинкен рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Блинкен: Украина вступит в НАТО, когда все члены альянса дадут согласие

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украина станет членом НАТО, когда все члены альянса согласятся и когда все условия для этого будут соблюдены, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в свою очередь в среду, что на заседании глав МИД стран НАТО союзники подчеркнули, что Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, который пройдет в Вашингтоне. Он добавил, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к Третьей Мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса. Он также отметил, что в прописанном НАТО плане реформ для Украины по настоянию Будапешта появился пункт о соблюдении прав национальных меньшинств, Будапешт будет пристально следить за его выполнением.
"Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся, когда условия будут соблюдены", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
В июле Столтенберг заявил, что Украина будет приглашена в НАТО по единогласному решению всех членов альянса и при выполнении всех условий.
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