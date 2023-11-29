https://ria.ru/20231129/nato-1912647213.html

НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины

НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины - РИА Новости, 29.11.2023

НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины

Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:26

2023-11-29T14:26

2023-11-29T14:26

украина

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. "Сегодня мы приняли амбициозную программу на следующий год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость", - сказал он.

https://ria.ru/20231129/nato-1912574628.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, нато, йенс столтенберг, в мире