https://ria.ru/20231129/nato-1912647213.html
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины - РИА Новости, 29.11.2023
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины
Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:26
2023-11-29T14:26
2023-11-29T14:26
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. "Сегодня мы приняли амбициозную программу на следующий год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость", - сказал он.
https://ria.ru/20231129/nato-1912574628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, йенс столтенберг, в мире
Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, В мире
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины
Столтенберг: совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы приняли амбициозную программу на следующий год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость", - сказал он.
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО