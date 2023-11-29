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НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины - РИА Новости, 29.11.2023
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14:26 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nato-1912647213.html
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины - РИА Новости, 29.11.2023
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины
Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:26
2023-11-29T14:26
украина
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йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. "Сегодня мы приняли амбициозную программу на следующий год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость", - сказал он.
https://ria.ru/20231129/nato-1912574628.html
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украина, нато, йенс столтенберг, в мире
Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, В мире
НАТО утвердила годовую программу сотрудничества для Украины

Столтенберг: совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Совет НАТО-Украина утвердил годовую программу сотрудничества альянса с Украиной, включающую энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня мы приняли амбициозную программу на следующий год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и оперативную совместимость", - сказал он.
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