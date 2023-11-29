https://ria.ru/20231129/nato-1912641043.html
НАТО представила рекомендации для Украины по вступлению в альянс
НАТО представила рекомендации для Украины по вступлению в альянс - РИА Новости, 29.11.2023
НАТО представила рекомендации для Украины по вступлению в альянс
НАТО представила рекомендации для Украины на пути к членству в альянсе, включая борьбу с коррупцией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:03
2023-11-29T14:03
2023-11-29T14:15
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. НАТО представила рекомендации для Украины на пути к членству в альянсе, включая борьбу с коррупцией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "Мы представили рекомендации по приоритетам реформ на Украине. Это включает борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств", - сказал он по итогам заседания Совета НАТО-Украина.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912627856.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО представила рекомендации для Украины по вступлению в альянс
Столтенберг: НАТО представила рекомендации для Украины на пути к членству