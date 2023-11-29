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Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nato-1912574628.html
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:09
2023-11-29T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
нато
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса. "Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией", - заявил Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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в мире, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО

Кулеба: ВСУ увеличивают совместимость с НАТО и де-факто становятся ее армией

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса.
"Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией", - заявил Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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