https://ria.ru/20231129/nato-1912574628.html
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:09
2023-11-29T11:09
2023-11-29T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса. "Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией", - заявил Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО
Кулеба: ВСУ увеличивают совместимость с НАТО и де-факто становятся ее армией