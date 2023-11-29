https://ria.ru/20231129/nato-1912574628.html

Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО

Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО - РИА Новости, 29.11.2023

Кулеба заявил, что украинская армия де-факто становится войсками НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:09

2023-11-29T11:09

2023-11-29T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса. "Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией", - заявил Кулеба в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр