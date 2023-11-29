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Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
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10:58 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/nato-1912570219.html
Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО
Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в среду участники обсудят продвижение к членству... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:58
2023-11-29T10:58
в мире
украина
йенс столтенберг
дмитрий кулеба
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в среду участники обсудят продвижение к членству Украины в альянсе, требуемые реформы и их исполнение."Украина все ближе и ближе к членству в альянсе. Сегодня мы обсудим, как поддержать продвижение Украины к членству, обсудим усилия по необходимым реформам, и поддержку альянса в их исполнении", - сказал он перед заседанием Совета в совместном заявлении с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912569592.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, НАТО
Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО

Столтенберг: на заседании Совета НАТО обсудят процесс вступления Украины

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в среду участники обсудят продвижение к членству Украины в альянсе, требуемые реформы и их исполнение.
«
"Украина все ближе и ближе к членству в альянсе. Сегодня мы обсудим, как поддержать продвижение Украины к членству, обсудим усилия по необходимым реформам, и поддержку альянса в их исполнении", - сказал он перед заседанием Совета в совместном заявлении с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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В миреУкраинаЙенс СтолтенбергДмитрий КулебаНАТО
 
 
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