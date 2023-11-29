https://ria.ru/20231129/nato-1912570219.html

Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО

Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023

Столтенберг анонсировал заседание по обсуждению членства Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в среду участники обсудят продвижение к членству... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:58

2023-11-29T10:58

2023-11-29T10:58

в мире

украина

йенс столтенберг

дмитрий кулеба

нато

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел в среду участники обсудят продвижение к членству Украины в альянсе, требуемые реформы и их исполнение."Украина все ближе и ближе к членству в альянсе. Сегодня мы обсудим, как поддержать продвижение Украины к членству, обсудим усилия по необходимым реформам, и поддержку альянса в их исполнении", - сказал он перед заседанием Совета в совместном заявлении с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912569592.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, дмитрий кулеба, нато