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Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ - РИА Новости, 29.11.2023
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11:29 29.11.2023 (обновлено: 11:39 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/moskalkova-1912580440.html
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ - РИА Новости, 29.11.2023
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:29
2023-11-29T11:39
снг
в мире
татьяна москалькова
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Минске проходит первое заседание комиссии по правам человека СНГ, на встрече планируется принять правила процедуры комиссии, план работы на 2024–2025 годы, состоится обмен опытом по интересующим вопросам. В состав комиссии входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.Вопрос о принятии решения об избрании Москальковой председателем комиссии сроком на два года был вынесен на рассмотрение генсеком СНГ Сергеем Лебедевым. Данное предложение поддержали все участники встречи, и решение было объявлено принятым.
https://ria.ru/20231013/sng-1902610120.html
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снг, в мире, татьяна москалькова
СНГ, В мире, Татьяна Москалькова
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ

Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ на 2 года

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Минске проходит первое заседание комиссии по правам человека СНГ, на встрече планируется принять правила процедуры комиссии, план работы на 2024–2025 годы, состоится обмен опытом по интересующим вопросам. В состав комиссии входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
Вопрос о принятии решения об избрании Москальковой председателем комиссии сроком на два года был вынесен на рассмотрение генсеком СНГ Сергеем Лебедевым. Данное предложение поддержали все участники встречи, и решение было объявлено принятым.
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