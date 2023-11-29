https://ria.ru/20231129/moskalkova-1912580440.html
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ - РИА Новости, 29.11.2023
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:29
2023-11-29T11:29
2023-11-29T11:39
снг
в мире
татьяна москалькова
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Минске проходит первое заседание комиссии по правам человека СНГ, на встрече планируется принять правила процедуры комиссии, план работы на 2024–2025 годы, состоится обмен опытом по интересующим вопросам. В состав комиссии входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.Вопрос о принятии решения об избрании Москальковой председателем комиссии сроком на два года был вынесен на рассмотрение генсеком СНГ Сергеем Лебедевым. Данное предложение поддержали все участники встречи, и решение было объявлено принятым.
https://ria.ru/20231013/sng-1902610120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире, татьяна москалькова
СНГ, В мире, Татьяна Москалькова
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ
Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ на 2 года