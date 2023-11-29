https://ria.ru/20231129/moskalkova-1912580440.html

Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ

Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ - РИА Новости, 29.11.2023

Москалькову избрали председателем комиссии по правам человека СНГ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:29

2023-11-29T11:29

2023-11-29T11:39

снг

в мире

татьяна москалькова

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова избрана председателем комиссии по правам человека СНГ на два года, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Минске проходит первое заседание комиссии по правам человека СНГ, на встрече планируется принять правила процедуры комиссии, план работы на 2024–2025 годы, состоится обмен опытом по интересующим вопросам. В состав комиссии входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.Вопрос о принятии решения об избрании Москальковой председателем комиссии сроком на два года был вынесен на рассмотрение генсеком СНГ Сергеем Лебедевым. Данное предложение поддержали все участники встречи, и решение было объявлено принятым.

https://ria.ru/20231013/sng-1902610120.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

снг, в мире, татьяна москалькова