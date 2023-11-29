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Школьники за серебряную медаль получат сине-голубые дипломы "с отличием"
Школьники за серебряную медаль получат сине-голубые дипломы "с отличием" - РИА Новости, 29.11.2023
Школьники за серебряную медаль получат сине-голубые дипломы "с отличием"
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школьники, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить аттестат "с отличием" сине-голубого цвета,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:31
2023-11-29T17:31
2023-11-29T17:31
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общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школьники, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить аттестат "с отличием" сине-голубого цвета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. На данный момент в документе описаны только аттестаты "с отличием" красного цвета. "Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру "С отличием", выполненную серебряной краской, обладающей зеленым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п", - сказано в документе. Отдельным документом Минпросвещения РФ внесло изменения в правила заполнения, учета и выдачи аттестатов, так, аттестат сине-голубого цвета выдадут тем выпускникам, которые получили не более двух "четверок", а также набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку, и, для выпускников, сдающих только русский и математику базового уровня - не менее пяти баллов на ЕГЭ по математике. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о возрождении серебряных медалей в школах, получить их школьники смогут если по итогам учебного года в аттестате будет не более двух четверок. При поступлении медаль будет давать до трех баллов к ЕГЭ.
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общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школьники, которым по итогам года будут вручать серебряную медаль, смогут получить аттестат "с отличием" сине-голубого цвета, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
На данный момент в документе описаны только аттестаты "с отличием" красного цвета.
"Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру "С отличием", выполненную серебряной краской, обладающей зеленым свечением в УФ-излучении, курсивом, шрифтом Lazurski 12п", - сказано в документе.
Отдельным документом Минпросвещения РФ внесло изменения в правила заполнения, учета и выдачи аттестатов, так, аттестат сине-голубого цвета выдадут тем выпускникам, которые получили не более двух "четверок", а также набрали не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку, и, для выпускников, сдающих только русский и математику базового уровня - не менее пяти баллов на ЕГЭ по математике.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о возрождении серебряных медалей в школах, получить их школьники смогут если по итогам учебного года в аттестате будет не более двух четверок. При поступлении медаль будет давать до трех баллов к ЕГЭ.