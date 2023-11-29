https://ria.ru/20231129/matushkin-1912722479.html
Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве
Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве - РИА Новости, 29.11.2023
Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира",... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:39
2023-11-29T18:39
2023-11-29T18:39
тамбовская область
тамбовская областная дума
игорь матушкин
максим егоров
александр щипков
врнс
москва
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира", который прошел в Москве 27-28 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин вместе с членами делегации от Тамбовской области, которую возглавил глава региона Максим Егоров, принял участие в работе дискуссионных секций. "Я принял участие в работе идеологической секции. Ее возглавил заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков. Я полностью поддерживаю прозвучавшие там мысли о том, что сегодня Россия ведет борьбу за свой путь развития, за свой суверенитет. Россия борется против навязывания чуждых нашему обществу псевдоценностей. Наши традиционные ценности всегда играли ключевую роль в развитии государства", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. 28 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялось пленарное заседание Собора. На нем поднимались важнейшие для России вопросы, отмечает Матушкин. "Это проблемы народосбережения, демографии, миграционной политики, аспекты культурной основы нашего государства. Я поддерживаю мнение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в своем выступлении отметил, что духовно-нравственные ценности должны прививаться в семье с детства. Дети должны воспитываться на примерах любви и взаимной ответственности, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. 2024 год будет Годом семьи и сейчас большие усилия всем нам необходимо сконцентрировать на возрождении ценности семьи и ее огромной роли в обществе", - подчеркнул спикер Тамбовской областной Думы. На пленарном заседании Собора в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин. "Очень точно отметил Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня борется с гегемонией на мировой арене, и эта борьба носит национально-освободительный характер. Русофобия направлена против всех народов, проживающих в России", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что сейчас россияне должны быть сплоченными и едиными. "Прекрасно, что всемирный Собор поднимает такие важные темы, ищет ответы на возникающие в обществе вопросы и пути их совместного решения. Всемирный русский народный собор напоминает о необходимости консолидации общественных, политических и духовных сил для дальнейшего развития нашей страны", - резюмировал председатель регионального парламента. ВРНС - российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.
https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html
https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская областная дума, игорь матушкин, максим егоров, александр щипков, врнс, москва
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Игорь Матушкин, Максим Егоров, Александр Щипков, ВРНС, Москва
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира", который прошел в Москве 27-28 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Матушкин вместе с членами делегации от Тамбовской области, которую возглавил глава региона Максим Егоров, принял участие в работе дискуссионных секций.
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"Я принял участие в работе идеологической секции. Ее возглавил заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков. Я полностью поддерживаю прозвучавшие там мысли о том, что сегодня Россия ведет борьбу за свой путь развития, за свой суверенитет. Россия борется против навязывания чуждых нашему обществу псевдоценностей. Наши традиционные ценности всегда играли ключевую роль в развитии государства", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба.
28 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялось пленарное заседание Собора. На нем поднимались важнейшие для России вопросы, отмечает Матушкин.
"Это проблемы народосбережения, демографии, миграционной политики, аспекты культурной основы нашего государства. Я поддерживаю мнение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в своем выступлении отметил, что духовно-нравственные ценности должны прививаться в семье с детства. Дети должны воспитываться на примерах любви и взаимной ответственности, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. 2024 год будет Годом семьи и сейчас большие усилия всем нам необходимо сконцентрировать на возрождении ценности семьи и ее огромной роли в обществе", - подчеркнул спикер Тамбовской областной Думы.
На пленарном заседании Собора в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин.
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"Очень точно отметил Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня борется с гегемонией на мировой арене, и эта борьба носит национально-освободительный характер. Русофобия направлена против всех народов, проживающих в России", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что сейчас россияне должны быть сплоченными и едиными.
"Прекрасно, что всемирный Собор поднимает такие важные темы, ищет ответы на возникающие в обществе вопросы и пути их совместного решения. Всемирный русский народный собор напоминает о необходимости консолидации общественных, политических и духовных сил для дальнейшего развития нашей страны", - резюмировал председатель регионального парламента.
ВРНС
- российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.