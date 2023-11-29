https://ria.ru/20231129/matushkin-1912722479.html

Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве

Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве - РИА Новости, 29.11.2023

Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира",... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:39

2023-11-29T18:39

2023-11-29T18:39

тамбовская область

тамбовская областная дума

игорь матушкин

максим егоров

александр щипков

врнс

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира", который прошел в Москве 27-28 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин вместе с членами делегации от Тамбовской области, которую возглавил глава региона Максим Егоров, принял участие в работе дискуссионных секций. "Я принял участие в работе идеологической секции. Ее возглавил заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков. Я полностью поддерживаю прозвучавшие там мысли о том, что сегодня Россия ведет борьбу за свой путь развития, за свой суверенитет. Россия борется против навязывания чуждых нашему обществу псевдоценностей. Наши традиционные ценности всегда играли ключевую роль в развитии государства", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. 28 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялось пленарное заседание Собора. На нем поднимались важнейшие для России вопросы, отмечает Матушкин. "Это проблемы народосбережения, демографии, миграционной политики, аспекты культурной основы нашего государства. Я поддерживаю мнение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в своем выступлении отметил, что духовно-нравственные ценности должны прививаться в семье с детства. Дети должны воспитываться на примерах любви и взаимной ответственности, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. 2024 год будет Годом семьи и сейчас большие усилия всем нам необходимо сконцентрировать на возрождении ценности семьи и ее огромной роли в обществе", - подчеркнул спикер Тамбовской областной Думы. На пленарном заседании Собора в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин. "Очень точно отметил Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня борется с гегемонией на мировой арене, и эта борьба носит национально-освободительный характер. Русофобия направлена против всех народов, проживающих в России", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что сейчас россияне должны быть сплоченными и едиными. "Прекрасно, что всемирный Собор поднимает такие важные темы, ищет ответы на возникающие в обществе вопросы и пути их совместного решения. Всемирный русский народный собор напоминает о необходимости консолидации общественных, политических и духовных сил для дальнейшего развития нашей страны", - резюмировал председатель регионального парламента. ВРНС - российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.

https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html

https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, игорь матушкин, максим егоров, александр щипков, врнс, москва