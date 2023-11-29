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Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве - РИА Новости, 29.11.2023
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Тамбовская область
 
18:39 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/matushkin-1912722479.html
Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве
Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве - РИА Новости, 29.11.2023
Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира",... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:39
2023-11-29T18:39
тамбовская область
тамбовская областная дума
игорь матушкин
максим егоров
александр щипков
врнс
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира", который прошел в Москве 27-28 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин вместе с членами делегации от Тамбовской области, которую возглавил глава региона Максим Егоров, принял участие в работе дискуссионных секций. "Я принял участие в работе идеологической секции. Ее возглавил заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков. Я полностью поддерживаю прозвучавшие там мысли о том, что сегодня Россия ведет борьбу за свой путь развития, за свой суверенитет. Россия борется против навязывания чуждых нашему обществу псевдоценностей. Наши традиционные ценности всегда играли ключевую роль в развитии государства", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. 28 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялось пленарное заседание Собора. На нем поднимались важнейшие для России вопросы, отмечает Матушкин. "Это проблемы народосбережения, демографии, миграционной политики, аспекты культурной основы нашего государства. Я поддерживаю мнение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в своем выступлении отметил, что духовно-нравственные ценности должны прививаться в семье с детства. Дети должны воспитываться на примерах любви и взаимной ответственности, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. 2024 год будет Годом семьи и сейчас большие усилия всем нам необходимо сконцентрировать на возрождении ценности семьи и ее огромной роли в обществе", - подчеркнул спикер Тамбовской областной Думы. На пленарном заседании Собора в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин. "Очень точно отметил Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня борется с гегемонией на мировой арене, и эта борьба носит национально-освободительный характер. Русофобия направлена против всех народов, проживающих в России", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что сейчас россияне должны быть сплоченными и едиными. "Прекрасно, что всемирный Собор поднимает такие важные темы, ищет ответы на возникающие в обществе вопросы и пути их совместного решения. Всемирный русский народный собор напоминает о необходимости консолидации общественных, политических и духовных сил для дальнейшего развития нашей страны", - резюмировал председатель регионального парламента. ВРНС - российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.
https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html
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тамбовская областная дума, игорь матушкин, максим егоров, александр щипков, врнс, москва
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Игорь Матушкин, Максим Егоров, Александр Щипков, ВРНС, Москва

Матушкин поучаствовал во Всемирном русском народном соборе в Москве

© Фото : Тамбовская областная думаПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на XXV Всемирном русском народном соборе
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на XXV Всемирном русском народном соборе - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Тамбовская областная дума
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин на XXV Всемирном русском народном соборе
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в XXV Всемирном русском народном соборе (ВРНС) "Настоящее и будущее Русского мира", который прошел в Москве 27-28 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Матушкин вместе с членами делегации от Тамбовской области, которую возглавил глава региона Максим Егоров, принял участие в работе дискуссионных секций.
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"Я принял участие в работе идеологической секции. Ее возглавил заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков. Я полностью поддерживаю прозвучавшие там мысли о том, что сегодня Россия ведет борьбу за свой путь развития, за свой суверенитет. Россия борется против навязывания чуждых нашему обществу псевдоценностей. Наши традиционные ценности всегда играли ключевую роль в развитии государства", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба.
28 ноября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялось пленарное заседание Собора. На нем поднимались важнейшие для России вопросы, отмечает Матушкин.
"Это проблемы народосбережения, демографии, миграционной политики, аспекты культурной основы нашего государства. Я поддерживаю мнение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в своем выступлении отметил, что духовно-нравственные ценности должны прививаться в семье с детства. Дети должны воспитываться на примерах любви и взаимной ответственности, что в конечном итоге благоприятно скажется на демографической ситуации. 2024 год будет Годом семьи и сейчас большие усилия всем нам необходимо сконцентрировать на возрождении ценности семьи и ее огромной роли в обществе", - подчеркнул спикер Тамбовской областной Думы.
На пленарном заседании Собора в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин.
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"Очень точно отметил Владимир Владимирович Путин, что Россия сегодня борется с гегемонией на мировой арене, и эта борьба носит национально-освободительный характер. Русофобия направлена против всех народов, проживающих в России", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба.
Он добавил, что сейчас россияне должны быть сплоченными и едиными.
"Прекрасно, что всемирный Собор поднимает такие важные темы, ищет ответы на возникающие в обществе вопросы и пути их совместного решения. Всемирный русский народный собор напоминает о необходимости консолидации общественных, политических и духовных сил для дальнейшего развития нашей страны", - резюмировал председатель регионального парламента.
ВРНС - российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году собор посвящен теме "Настоящее и будущее Русского мира". На нем религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники обсуждают вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики.
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаИгорь МатушкинМаксим ЕгоровАлександр ЩипковВРНСМосква
 
 
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