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Власти Татарстана заявили, что в Лисичанск в ЛНР стали возвращаться люди - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/lisichansk-1912550495.html
Власти Татарстана заявили, что в Лисичанск в ЛНР стали возвращаться люди
Власти Татарстана заявили, что в Лисичанск в ЛНР стали возвращаться люди - РИА Новости, 29.11.2023
Власти Татарстана заявили, что в Лисичанск в ЛНР стали возвращаться люди
Жители Лисичанска, уехавшие из-за боевых действий, начали возвращаться в город, сегодня его население составляет порядка 37 тысяч человек, сообщил в интервью... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:04
2023-11-29T10:04
специальная военная операция на украине
безопасность
лисичанск
луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
ситуация в днр и лнр
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители Лисичанска, уехавшие из-за боевых действий, начали возвращаться в город, сегодня его население составляет порядка 37 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города. "Те, кто уехал на нашу сторону, потихонечку начали возвращаться. На момент, когда мы зашли в Лисичанск, население города составляло 7-9 тысяч человек, это в июле прошлого года. А сейчас у нас на учете 37 тысяч человек", - сказал Варакин. Сегодняшняя численность населения, по его словам, конечно, еще далека от той, которая была в Лисичанске до боевых действий, 90 тысяч человек, но потихоньку в город жизнь возвращается. Это видно по количеству машин, по количеству людей на улицах, по числу обращающихся за медицинской помощью. По информации Варакина, малый и средний бизнес также старается вернуть свои позиции. "Бизнес быстрее всего подстраивается под любую ситуацию. Поэтому в городе уже функционируют и парикмахерские, и различные магазины, и даже кафе… Бытовые услуги сейчас возвращаются, строительные магазины открылись, рынок действует, где любой житель может купить необходимое", - рассказал он. Полное интервью читайте по ссылке &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/severodonetsk-1850736936.html
лисичанск
луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
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безопасность, лисичанск, луганская народная республика, республика татарстан (татарстан), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Республика Татарстан (Татарстан), Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти Татарстана заявили, что в Лисичанск в ЛНР стали возвращаться люди

Вице-премьер Татарстана: в Лисичанске в ЛНР сейчас живут около 37 тысяч человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители Лисичанска, уехавшие из-за боевых действий, начали возвращаться в город, сегодня его население составляет порядка 37 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.
"Те, кто уехал на нашу сторону, потихонечку начали возвращаться. На момент, когда мы зашли в Лисичанск, население города составляло 7-9 тысяч человек, это в июле прошлого года. А сейчас у нас на учете 37 тысяч человек", - сказал Варакин.
Сегодняшняя численность населения, по его словам, конечно, еще далека от той, которая была в Лисичанске до боевых действий, 90 тысяч человек, но потихоньку в город жизнь возвращается. Это видно по количеству машин, по количеству людей на улицах, по числу обращающихся за медицинской помощью.
По информации Варакина, малый и средний бизнес также старается вернуть свои позиции. "Бизнес быстрее всего подстраивается под любую ситуацию. Поэтому в городе уже функционируют и парикмахерские, и различные магазины, и даже кафе… Бытовые услуги сейчас возвращаются, строительные магазины открылись, рынок действует, где любой житель может купить необходимое", - рассказал он.
Полное интервью читайте по ссылке >>
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРеспублика Татарстан (Татарстан)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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