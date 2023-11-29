https://ria.ru/20231129/kuleba-1912585488.html
Кулеба резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте
Кулеба резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте - РИА Новости, 29.11.2023
Кулеба резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:40
2023-11-29T11:40
2023-11-29T11:40
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте. Перед началом заседания совета НАТО - Украина в Брюсселе журналистка спросила у Кулебы, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте. "Нет никакого тупика", - резко ответил Кулеба, не дав журналистке даже закончить вопрос. После этого ему задали другой вопрос, связанный с производством снарядов на Западе. Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью изданию Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Двумя днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал сложившуюся для украинских военных "сложную ситуацию" и большие потери, несмотря на массированные поставки оружия и другую поддержку альянса. Как писала американская газета Wall Street Journal, ряд западных чиновников опасаются, что Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой.
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912529928.html
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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в мире, украина, брюссель, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Брюссель, Дмитрий Кулеба
Кулеба резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте
Кулеба в Брюсселе резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте