https://ria.ru/20231129/konflikt-1912520037.html

СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного

СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного

Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был "предсказуем", он вызван неудачей контрнаступления этим летом, пишет издание... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:17

2023-11-29T03:17

2023-11-29T08:48

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был "предсказуем", он вызван неудачей контрнаступления этим летом, пишет издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины.Ранее Залужный в статье для Economist заявил, что возможности по подготовке резервов на Украине ограниченны, что ВСУ зашли в тупик. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам."Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану", — говорится в статье.По мнению источника издания, многие в украинском правительстве согласны с "трезвыми выводами" Залужного, который открыто высказал тезисы, противоречащие позиции Зеленского.Economist отмечает, что главком ВСУ пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако, согласно опросам, к середине ноября доверие к Залужному оказалось примерно вдвое больше, чем к Зеленскому (70% против 32%). Как полагает издание, Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если его конкурентом станет Залужный.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит пойти в политику. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20231127/perevorot-1912005468.html

https://ria.ru/20231127/rada-1912216124.html

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украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире