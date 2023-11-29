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СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного - РИА Новости, 29.11.2023
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03:17 29.11.2023 (обновлено: 08:48 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/konflikt-1912520037.html
СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного
СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного
Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был "предсказуем", он вызван неудачей контрнаступления этим летом, пишет издание... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:17
2023-11-29T08:48
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россия
киев
владимир зеленский
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был "предсказуем", он вызван неудачей контрнаступления этим летом, пишет издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины.Ранее Залужный в статье для Economist заявил, что возможности по подготовке резервов на Украине ограниченны, что ВСУ зашли в тупик. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.&quot;Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану&quot;, — говорится в статье.По мнению источника издания, многие в украинском правительстве согласны с "трезвыми выводами" Залужного, который открыто высказал тезисы, противоречащие позиции Зеленского.Economist отмечает, что главком ВСУ пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако, согласно опросам, к середине ноября доверие к Залужному оказалось примерно вдвое больше, чем к Зеленскому (70% против 32%). Как полагает издание, Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если его конкурентом станет Залужный.Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит пойти в политику. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных. ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20231127/perevorot-1912005468.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: многие в окружении Зеленского согласились с мнением Залужного

Economist: часть окружения Зеленского согласна с мнением главкома ВСУ Залужного

© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был "предсказуем", он вызван неудачей контрнаступления этим летом, пишет издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины.
Ранее Залужный в статье для Economist заявил, что возможности по подготовке резервов на Украине ограниченны, что ВСУ зашли в тупик. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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"Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану", — говорится в статье.

По мнению источника издания, многие в украинском правительстве согласны с "трезвыми выводами" Залужного, который открыто высказал тезисы, противоречащие позиции Зеленского.
Economist отмечает, что главком ВСУ пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако, согласно опросам, к середине ноября доверие к Залужному оказалось примерно вдвое больше, чем к Зеленскому (70% против 32%). Как полагает издание, Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если его конкурентом станет Залужный.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит пойти в политику. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние высказывания Залужного о тупике на фронте, от которых постарался отмахнуться Зеленский, заявив об усталости военных.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
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