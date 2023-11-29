https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html
Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России
Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России - РИА Новости, 29.11.2023
Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России
Сейчас специалисты министерства науки и высшего образования РФ вместе с главой ведомства Валерием Фальковым выбирают технологии для обучения в новом... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:53
2023-11-29T14:53
2023-11-29T14:53
ивановская область
валерий фальков
станислав воскресенский
россия
ивановская область
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сейчас специалисты министерства науки и высшего образования РФ вместе с главой ведомства Валерием Фальковым выбирают технологии для обучения в новом научно-образовательном пространстве БИМ в Иванове, ряд направлений в кампусе должен стать лучшим в стране, сообщил журналистом губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Сейчас как раз вместе с Минобрнауки, вместе с министром Фальковым мы выбираем те технологии, на которые надо сделать ставку. Потому что цель какая. Понятно, что иллюзий у нас нет: есть вузы мирового уровня в Москве, Петербурге. Но я считаю, что мы должны твердо стоять на ногах на карте России как центр образования. Имею в виду, что, например, по четырем-пяти технологиям или, может, даже по трем-четырем мы должны быть лучшими в стране. Не по всему спектру технологий, но в каких-то вещах мы просто должны стать лучшими по соотношению цены и качества", - сказал Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых. Они добавил, что строительство образовательного пространства еще не началось, но в области объединили вузы в консорциум, чтобы разрушить препятствие для междисциплинарных образовательных программ, исследовательских программ. "И сегодня наши вузы фактически как единый научный кулак выстраивают свои совместные научные программы. Какой интерес и почему мы такое пристальное внимание в регионе этому уделяем (созданию БИМ – ред.)? Нам нужны нового качества рабочие места, более высокие зарплаты, потому что цель моей работы, наверное, главная – это все-таки повышение качества жизни наших граждан и повышение доходов людей", - подчеркнул глава Ивановской области. Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий фальков, станислав воскресенский, россия, ивановская область
Ивановская область, Валерий Фальков, Станислав Воскресенский, Россия, Ивановская область
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сейчас специалисты министерства науки и высшего образования РФ вместе с главой ведомства Валерием Фальковым выбирают технологии для обучения в новом научно-образовательном пространстве БИМ в Иванове, ряд направлений в кампусе должен стать лучшим в стране, сообщил журналистом губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
"Сейчас как раз вместе с Минобрнауки, вместе с министром Фальковым мы выбираем те технологии, на которые надо сделать ставку. Потому что цель какая. Понятно, что иллюзий у нас нет: есть вузы мирового уровня в Москве
, Петербурге
. Но я считаю, что мы должны твердо стоять на ногах на карте России как центр образования. Имею в виду, что, например, по четырем-пяти технологиям или, может, даже по трем-четырем мы должны быть лучшими в стране. Не по всему спектру технологий, но в каких-то вещах мы просто должны стать лучшими по соотношению цены и качества", - сказал Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых.
Губернатор Воскресенский рассказал, как возникла идея создания кластера БИМ
Они добавил, что строительство образовательного пространства еще не началось, но в области объединили вузы в консорциум, чтобы разрушить препятствие для междисциплинарных образовательных программ, исследовательских программ.
"И сегодня наши вузы фактически как единый научный кулак выстраивают свои совместные научные программы. Какой интерес и почему мы такое пристальное внимание в регионе этому уделяем (созданию БИМ – ред.)? Нам нужны нового качества рабочие места, более высокие зарплаты, потому что цель моей работы, наверное, главная – это все-таки повышение качества жизни наших граждан и повышение доходов людей", - подчеркнул глава Ивановской области.
Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.