https://ria.ru/20231129/kampus_bim-1912650651.html

Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России

Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России - РИА Новости, 29.11.2023

Воскресенский: ряд направлений кампуса БИМ должен стать лучшим в России

Сейчас специалисты министерства науки и высшего образования РФ вместе с главой ведомства Валерием Фальковым выбирают технологии для обучения в новом... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:53

2023-11-29T14:53

2023-11-29T14:53

ивановская область

валерий фальков

станислав воскресенский

россия

ивановская область

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сейчас специалисты министерства науки и высшего образования РФ вместе с главой ведомства Валерием Фальковым выбирают технологии для обучения в новом научно-образовательном пространстве БИМ в Иванове, ряд направлений в кампусе должен стать лучшим в стране, сообщил журналистом губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Сейчас как раз вместе с Минобрнауки, вместе с министром Фальковым мы выбираем те технологии, на которые надо сделать ставку. Потому что цель какая. Понятно, что иллюзий у нас нет: есть вузы мирового уровня в Москве, Петербурге. Но я считаю, что мы должны твердо стоять на ногах на карте России как центр образования. Имею в виду, что, например, по четырем-пяти технологиям или, может, даже по трем-четырем мы должны быть лучшими в стране. Не по всему спектру технологий, но в каких-то вещах мы просто должны стать лучшими по соотношению цены и качества", - сказал Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых. Они добавил, что строительство образовательного пространства еще не началось, но в области объединили вузы в консорциум, чтобы разрушить препятствие для междисциплинарных образовательных программ, исследовательских программ. "И сегодня наши вузы фактически как единый научный кулак выстраивают свои совместные научные программы. Какой интерес и почему мы такое пристальное внимание в регионе этому уделяем (созданию БИМ – ред.)? Нам нужны нового качества рабочие места, более высокие зарплаты, потому что цель моей работы, наверное, главная – это все-таки повышение качества жизни наших граждан и повышение доходов людей", - подчеркнул глава Ивановской области. Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

https://ria.ru/20231129/klaster_bim-1912633350.html

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ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

валерий фальков, станислав воскресенский, россия, ивановская область