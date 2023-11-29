https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года - РИА Новости, 29.11.2023
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года
Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:48
2023-11-29T16:48
2023-11-29T16:48
союзное государство
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития РФ. "Новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы", - говорится в релизе министерства по итогам заседание совета министров Союзного Государства. Помимо этого, часть вопросов нового плана касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства. "Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платежных систем, запуск работы объединенного рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В министерстве добавили, что интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы будет подписан главами государств в ходе предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), белоруссия
Союзное государство, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Белоруссия
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года
МЭР подготовило интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития РФ.
"Новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы", - говорится в релизе министерства по итогам заседание совета министров Союзного Государства.
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Помимо этого, часть вопросов нового плана касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства.
"Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платежных систем, запуск работы объединенного рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова
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В министерстве добавили, что интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы будет подписан главами государств в ходе предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
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