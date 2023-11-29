https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html

Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года

Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года - РИА Новости, 29.11.2023

Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года

Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:48

2023-11-29T16:48

2023-11-29T16:48

союзное государство

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития РФ. "Новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы", - говорится в релизе министерства по итогам заседание совета министров Союзного Государства. Помимо этого, часть вопросов нового плана касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства. "Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платежных систем, запуск работы объединенного рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В министерстве добавили, что интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы будет подписан главами государств в ходе предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), белоруссия