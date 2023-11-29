Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
16:48 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/integratsiya-1912691835.html
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года - РИА Новости, 29.11.2023
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года
Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:48
2023-11-29T16:48
союзное государство
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития РФ. "Новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы", - говорится в релизе министерства по итогам заседание совета министров Союзного Государства. Помимо этого, часть вопросов нового плана касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства. "Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платежных систем, запуск работы объединенного рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова. В министерстве добавили, что интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы будет подписан главами государств в ходе предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
https://ria.ru/20231007/putin-1901104302.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), белоруссия
Союзное государство, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Белоруссия
Москва и Минск подготовили новый интеграционный пакет на ближайшие три года

МЭР подготовило интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития России совместно с Минэкономики Белоруссии подготовили новый интеграционный пакет Союзного государства на 2024-2026 годы, сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития РФ.
"Новый документ состоит из 11 разделов и 120 задач, основная часть из которых посвящена вопросам интеграции: равные условия и гарантии для компаний, единые правила конкуренции, защита прав потребителей, формирование условий для создания объединенной транспортной и энергетической системы", - говорится в релизе министерства по итогам заседание совета министров Союзного Государства.
Флажки Абхазии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Абхазии допустили участие в Союзном государстве России и Белоруссии
30 сентября, 07:36
Помимо этого, часть вопросов нового плана касается социального и гуманитарного партнерства и посвящена формированию общего научного, технологического и информационного пространства между странами Союзного государства.
"Реализация нового интеграционного пакета предполагает дальнейшее развитие национальных платежных систем, запуск работы объединенного рынка электроэнергии, совершенствование транспортного сообщения и логистики, развитие промышленной кооперации, туризма и инвестиционного сотрудничества", – приводит пресс-служба слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
В министерстве добавили, что интеграционный пакет документов на 2024-2026 годы будет подписан главами государств в ходе предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его примером для всех
7 октября, 08:11
 
Союзное государствоЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала