https://ria.ru/20231129/gruzoperevozki-1912647099.html

Ульяновская область и Марий Эл будут совместно отправлять грузы по Волге

Ульяновская область и Марий Эл будут совместно отправлять грузы по Волге - РИА Новости, 29.11.2023

Ульяновская область и Марий Эл будут совместно отправлять грузы по Волге

Ульяновская область и Республика Марий Эл объединили усилия по отправке грузов по новому логистическому маршруту "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:34

2023-11-29T14:34

2023-11-29T14:34

ульяновская область

ульяновская область

республика марий эл

алексей русских

персидский залив

каспийское море

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Ульяновская область и Республика Марий Эл объединили усилия по отправке грузов по новому логистическому маршруту "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава республики Юрий Зайцев на Международной выставке достижений регионов "Россия" в среду. "Сегодня в День Ульяновской области на выставке-форуме мы расширяем проект "Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив". Логистический проект имеет множество преимуществ и отвечает всем целям национальных проектов по развитию предпринимательства, кооперации и экспорта", – отметил Русских, которого цитирует пресс-служба. Ульяновская область является первым регионом, где организовали и запустили масштабный логистический маршрут, который является составной частью международного транспортного коридора "Север-Юг", говорится в сообщении пресс-службы. Проект позволит обеспечить прямую доставку сборных грузов от портовых терминалов Средней Волги, а также регионов Приволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии. Канал поможет предпринимателям осуществлять поставки без посредников, оживить торговлю и торговую инфраструктуру регионов. По словам главы регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова, уже проведены первые пробные поставки по каналу, заключен ряд соглашений с логистическими партнерами и железнодорожными перевозчиками. Ранее Губернатор Алексей Русских подписал соглашение о формировании сборных грузов с Татарстаном, Чувашией и Пензенской областью. Одним из преимуществ проекта является наличие комплексного сервиса для экспортеров по импорту и экспорту, а именно судовой фрахт, страхование, работа независимых экспертов, разгрузка и другие портовые услуги, таможенное оформление, юридические услуги, обеспечение гарантийных расчетов, экспедирование. Запуск маршрута осуществляется в рамках реализации национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", инициированных президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20231127/natsproekt-1912247491.html

https://ria.ru/20231124/zavod-1911507066.html

ульяновская область

персидский залив

каспийское море

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновская область, республика марий эл, алексей русских, персидский залив, каспийское море