https://ria.ru/20231129/golodomor-1912776810.html

Посольство России надеется, что немецкое СМИ исправит статью о голодоморе

Посольство России надеется, что немецкое СМИ исправит статью о голодоморе - РИА Новости, 29.11.2023

Посольство России надеется, что немецкое СМИ исправит статью о голодоморе

Посольство РФ в Германии обратило внимание на публикацию немецкого издания Tagesspiegel, в которой голодомор описывается как целенаправленное истребление людей, РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T23:02

2023-11-29T23:02

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Германии обратило внимание на публикацию немецкого издания Tagesspiegel, в которой голодомор описывается как целенаправленное истребление людей, и выразило надежду, что соответствующий материал будет скорректирован. В понедельник издание Tagesspiegel опубликовало материал под названием "Память о голодоморе: травме предков, которая сказывается по сей день". В материале голодомор назван геноцидом, а также результатом "целенаправленных политических мер советского режима во главе с (Иосифом - ред.) Сталиным". "Обратили внимание на приведённое в статье газеты "Тагесшпигель" от 28 ноября 2023 г. на тему массового голода в СССР в 1930-е годы утверждение, что "в России до сих пор голодомор сводят к череде неурожаев". Данный тезис не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram. По словам посольства, в российском историческом и экспертном сообществе давно достигнут консенсус, что голод, который кроме Украины затронул и территории РСФСР, Казахстана и Белоруссии, стал результатом "совокупности негативных природных факторов и ошибок советского руководства". "При этом отсутствуют какие-либо основания для рассмотрения общей для народов СССР трагедии в качестве целенаправленного "истребления" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам", - говорится в заявлении. "Надеемся, что из соображений журналистской этики редакция газеты "Тагесшпигель" скорректирует утверждение, грубо искажающее действительность", - добавило посольство.

https://ria.ru/20231126/posolstvo-1911890639.html

https://ria.ru/20231128/putin-1912418331.html

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