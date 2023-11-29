Посольство России надеется, что немецкое СМИ исправит статью о голодоморе
Посольство в ФРГ надеется, что издание Tagesspiegel исправит статью о голодоморе
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Германии обратило внимание на публикацию немецкого издания Tagesspiegel, в которой голодомор описывается как целенаправленное истребление людей, и выразило надежду, что соответствующий материал будет скорректирован.
В понедельник издание Tagesspiegel опубликовало материал под названием "Память о голодоморе: травме предков, которая сказывается по сей день". В материале голодомор назван геноцидом, а также результатом "целенаправленных политических мер советского режима во главе с (Иосифом - ред.) Сталиным".
"Обратили внимание на приведённое в статье газеты "Тагесшпигель" от 28 ноября 2023 г. на тему массового голода в СССР в 1930-е годы утверждение, что "в России до сих пор голодомор сводят к череде неурожаев". Данный тезис не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Telegram.
По словам посольства, в российском историческом и экспертном сообществе давно достигнут консенсус, что голод, который кроме Украины затронул и территории РСФСР, Казахстана и Белоруссии, стал результатом "совокупности негативных природных факторов и ошибок советского руководства".
"При этом отсутствуют какие-либо основания для рассмотрения общей для народов СССР трагедии в качестве целенаправленного "истребления" отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам", - говорится в заявлении.
"Надеемся, что из соображений журналистской этики редакция газеты "Тагесшпигель" скорректирует утверждение, грубо искажающее действительность", - добавило посольство.