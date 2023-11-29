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Россиян не будут штрафовать за отсутствие зимней резины
Россиян не будут штрафовать за отсутствие зимней резины - РИА Новости, 29.11.2023
Россиян не будут штрафовать за отсутствие зимней резины
Инспекторы не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, его ответ выложила в Telegram-канале представитель... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:37
2023-11-29T11:37
2023-11-29T13:16
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Инспекторы не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, его ответ выложила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк."Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам", — сказал генерал-лейтенант.Он добавил, что эвакуировать автомобили тоже не будут, водитель сможет продолжить движение.Езда на летней резине зимой с 1 сентября считается нарушением, в КоАП за это предусмотрен штраф от 500 рублей.Как поясняли РИА Новости опрошенные агентством эксперты, автоматизировать поиск автомобилей на летней резине зимой невозможно, это могут делать только инспекторы ДПС, которых на дороге осталось мало.
https://ria.ru/20231129/nalog-1912550628.html
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общество, авто, россия, михаил черников, ирина волк, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, Михаил Черников, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ
Россиян не будут штрафовать за отсутствие зимней резины
Глава ГИБДД Черников: за отсутствие зимней резины штрафовать не будут