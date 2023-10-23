https://ria.ru/20231023/rezina-1904739894.html

Эксперты оценили идею о штрафах за езду на летней резине зимой

Эксперты оценили идею о штрафах за езду на летней резине зимой - РИА Новости, 23.10.2023

Эксперты оценили идею о штрафах за езду на летней резине зимой

Автоматизировать выявление автомобилей с летней резиной зимой невозможно, это могут делать только инспекторы ДПС, которых на дороге осталось мало, а для... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:57

2023-10-23T16:57

2023-10-23T16:57

авто

вячеслав лысаков

гибдд мвд рф

госдума рф

общество

виктор травин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758408648_0:178:3177:1965_1920x0_80_0_0_1045f1b89ac613cc421ced99e28ac000.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Автоматизировать выявление автомобилей с летней резиной зимой невозможно, это могут делать только инспекторы ДПС, которых на дороге осталось мало, а для проверки шин нужно "останавливать всех подряд", что разрешено только в случае спецмероприятий, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты, назвавшие поэтому "бесполезной" идею со штрафами за несоответствующую сезону резину. С 1 сентября езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое грозит штраф. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что выявлять летнюю резину зимой могут только сотрудники ГАИ, которых на дороге осталось "полтора человека". Раньше, напомнил он, летнюю резину зимой выявляли при проведении техосмотра, но сейчас легковые автомобили проходят его в том случае, если они проданы и им больше четырех лет - это тоже не очень частый случай, "поэтому тот вариант, который раньше применялся при проведении техосмотра, сейчас уже неприменим". "Поэтому, как это все будет применяться, бог его знает - наверное, никак. А с другой стороны, трудно издалека (определять вид резины – ред.), если даже на дорогу поставят десятки сотрудников ГАИ, то надо просто останавливать всех подряд и заглядывать в колеса, потому что увидеть издалека и остановить невозможно", - сказал Травин. Он пояснил, что останавливать всех подряд по закону можно, если проводится спецмерпориятие, но "они не будут этого делать, поэтому правильный закон, полезный закон, но бесполезный". Такое же мнение выразил в свою очередь экс-депутат Госдумы и лидер движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков. Он добавил, что, учитывая сокращение состава инспекторов на дорогах – КПД от реализации "этой идеи со штрафами близится к нулю". "Осуществлять случаи принятия штрафа за использование резины не по сезону - и желательно это делать в отношении зимней и летней резины - реализатором этой идеи будет только инспектор на дороге. Только он может остановить автомобиль, надо обладать зорким зрением, во-первых, чтобы из потока выхватить машину с летней резиной или летом с зимней, остановить, составить протокол и так далее, то есть КПД (от реализации этой идеи со штрафами) при ныне существующих условиях на фоне все меньшего количества <…> личного состава инспекторов дорожно-патрульной службы на наших дорогах близится к нулю. Эффективность будет крайне низкая", - считает Лысаков. Кроме того, по его мнению, автоматизировать этот процесс нельзя, он может происходить только в ручном режиме при том, что еще действуют правила, которые запрещают инспекторам проверять техническое состояние автомобиля на дорогах, то есть это должны быть специальные рейды, где будет присутствовать специальный человек, специалист системы Госавтоинспекции, который может сделать определенные замеры глубины протектора, определить вид резины. "По правилам должны проводиться специальные рейды, где специалисты будут выборочно останавливать автомобиль и проверять их на соответствие резины, а массовые проверки, цель которых отсеять, убрать с дорог водителей, использующих несезонную резину, - такая идея малореализуема", - сказал Лысаков.

https://ria.ru/20230929/kredity-1899493320.html

https://ria.ru/20231023/avto-1904589005.html

https://ria.ru/20230923/shtrafy-1898146651.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, вячеслав лысаков, гибдд мвд рф, госдума рф, общество, виктор травин