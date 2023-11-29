https://ria.ru/20231129/genom-1912601007.html

МВД: изменения в законе о геномной регистрации помогут в поиске пропавших

МВД: изменения в законе о геномной регистрации помогут в поиске пропавших - РИА Новости, 29.11.2023

МВД: изменения в законе о геномной регистрации помогут в поиске пропавших

Изменения в закон о геномной регистрации расширят перечень граждан, подлежащих этой процедуре, что поспособствует розыску пропавших, в том числе участников СВО, РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:23

2023-11-29T12:23

2023-11-29T12:23

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Изменения в закон о геномной регистрации расширят перечень граждан, подлежащих этой процедуре, что поспособствует розыску пропавших, в том числе участников СВО, сообщил на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. "Предлагается внести изменения в ряд положений закона о государственной геномной регистрации в РФ. Во-первых, в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации включаются близкие родственники лица, пропавшего без вести. Во-вторых, предполагается, что биологический материал геномной регистрации, информацию близких родственников будут получать органы следствия и дознания совместно с экспертно-криминалистическими подразделениями", - сказал Авдейко. Кроме того, добавил он, геномная информация будет уничтожаться сразу после установления местонахождения пропавшего без вести. Предельный срок ее хранения - 70 лет. В ходе общения с журналистами Авдейко уточнил, что закон поможет лучше опознавать тела погибших и искать пропавших без вести, в том числе участников специальной военной операции. Ранее кабмин внёс в ГД проект, по которому геномную регистрацию предлагают проходить близким родственникам пропавшего без вести. В перечень для обязательной регистрации предлагается включить родителей, детей, родных братьев и сестер. Сейчас, в частности, обязательной геномной регистрации подлежат все категории осужденных и отбывающих наказание в колониях, а также подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении преступлений, а также подвергнутые административному аресту.

https://ria.ru/20211015/yazyk-1754717730.html

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общество, россия, госдума рф