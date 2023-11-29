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"В начале декабря": польский генерал сделал ужасающее предупреждение ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:49 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/general-1912513673.html
"В начале декабря": польский генерал сделал ужасающее предупреждение ВСУ
"В начале декабря": польский генерал сделал ужасающее предупреждение ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
"В начале декабря": польский генерал сделал ужасающее предупреждение ВСУ
Российская армия начнет наступление на позиции ВСУ в начале декабря, такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с Wirtualna Polska. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:49
2023-11-29T00:49
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
нато
вальдемар скшипчак
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская армия начнет наступление на позиции ВСУ в начале декабря, такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с Wirtualna Polska."Я думаю, это должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки", — заявил он.По словам генерала, уже через несколько недель погода прояснится, что позволит России перейти в наступление, в то время как ВСУ уже не в состоянии атаковать."Им (ВСУ. — Прим. ред.) не следует думать об атаках или контрнаступлениях, потому что они не могут себе этого позволить. Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", — констатировал Скшипчак.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20231128/samolet-1912497381.html
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в мире, россия, украина, польша, вооруженные силы украины, нато, вальдемар скшипчак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вальдемар Скшипчак
"В начале декабря": польский генерал сделал ужасающее предупреждение ВСУ

Польский генерал Скшипчак: Россия перейдет в наступление в начале декабря

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российская армия начнет наступление на позиции ВСУ в начале декабря, такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с Wirtualna Polska.
"Я думаю, это должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки", — заявил он.
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По словам генерала, уже через несколько недель погода прояснится, что позволит России перейти в наступление, в то время как ВСУ уже не в состоянии атаковать.
«
"Им (ВСУ. — Прим. ред.) не следует думать об атаках или контрнаступлениях, потому что они не могут себе этого позволить. Об этом не говорят, но каждый день на фронте гибнет около тысячи украинских солдат", — констатировал Скшипчак.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПольшаВооруженные силы УкраиныНАТОВальдемар Скшипчак
 
 
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