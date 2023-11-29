В ГД внесут поправку в проект об ограничении телефонов в школах
ГД хочет запретить использование телефонов в школах даже в образовательных целях
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Госдуме принято решение внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях, заявил РИА Новости источник в нижней палате.
Ранее в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.
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"Принято решение убрать исключение об использовании гаджетов даже в образовательных целях, можно будет только в экстренных случаях. Внесем такую поправку. Наша позиция совпадает с родительской, но так как их смущали формулировки, приняли решение их изменить. Потому что цель у нас одна. Так же, как и родители, мы не хотим, чтобы дети отвлекались на мобильные телефоны на уроках", - сказал РИА Новости источник.
Как заявлял ранее председатель ГД Вячеслав Володин к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря.
Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.