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Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к вступлению в Евросоюз - РИА Новости, 29.11.2023
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09:21 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/es-1912542516.html
Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к вступлению в Евросоюз
Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к вступлению в Евросоюз - РИА Новости, 29.11.2023
Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к вступлению в Евросоюз
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении в союз. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:21
2023-11-29T09:21
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении в союз. "Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать, &lt;…&gt; когда они стали страной-кандидатом", - заявила глава ЕК на мероприятии, проводимом изданием Politico. Ранее глава ЕК заявляла, что Киев выполнил более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам фон дер Ляйен, Украина может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК отмечала, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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в мире, украина, киев, молдавия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК рассказала о степени готовности Украины к вступлению в Евросоюз

Урсула фон дер Ляйен: Украина выполнила почти все требования для вступления в ЕС

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении в союз.
«
"Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать, <…> когда они стали страной-кандидатом", - заявила глава ЕК на мероприятии, проводимом изданием Politico.
Ранее глава ЕК заявляла, что Киев выполнил более 90% требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам фон дер Ляйен, Украина может выполнить остальные требования быстро и достичь цели - начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году.
Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава ЕК отмечала, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Среди условий ЕС наиболее комплексной реформой является судебная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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