https://ria.ru/20231129/ege-1912710245.html

Глава Рособрнадзора: в ближайшие 5-10 лет ЕГЭ не переведут в онлайн-формат

Глава Рособрнадзора: в ближайшие 5-10 лет ЕГЭ не переведут в онлайн-формат - РИА Новости, 29.11.2023

Глава Рособрнадзора: в ближайшие 5-10 лет ЕГЭ не переведут в онлайн-формат

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предложении перевести ЕГЭ в онлайн-формат, заявил, что в ближайшие пять-десять лет делать этого точно не планируется, РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:37

2023-11-29T17:37

2023-11-29T17:37

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общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предложении перевести ЕГЭ в онлайн-формат, заявил, что в ближайшие пять-десять лет делать этого точно не планируется, но не стал отрицать такую возможность в будущем. "На сегодняшний день, пока у нас тоже нет у специалистов такой технологии, чтобы мы всю полноту знаний, используя онлайн-формат по 100-балльной шкале могли определить и чтобы у вузов, профессуры не вызывало вопросов организовать справедливое поступление в вузы. Я не скажу, что в будущем это невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, наверное, точно мы в эту технологию не перейдем и пока даже мы не заглядываем", - сказал Музаев в ходе общения со школьниками и их родителями. Он отметил, что экзамен должен быть одинаковым и одинаково объективным, а существующие онлайн-технологии как, например, прокторинг, не позволяют создать равные и единые условия для всех. "Потому что элементарно, скорость интернета, для москвичей, из Санкт-Петербурга, больших городов и региональных центров - не проблема, но у нас есть Сибирь, широкие просторы, где не всегда, не во всех населенных пунктах есть соответствующее качество для сдачи интернета", - пояснил Музаев.

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общество, анзор музаев, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор