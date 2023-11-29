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Глава Рособрнадзора: в ближайшие 5-10 лет ЕГЭ не переведут в онлайн-формат
Глава Рособрнадзора: в ближайшие 5-10 лет ЕГЭ не переведут в онлайн-формат - РИА Новости, 29.11.2023
Глава Рособрнадзора: в ближайшие 5-10 лет ЕГЭ не переведут в онлайн-формат
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предложении перевести ЕГЭ в онлайн-формат, заявил, что в ближайшие пять-десять лет делать этого точно не планируется, РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:37
2023-11-29T17:37
2023-11-29T17:37
год педагога и наставника
общество
анзор музаев
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образование - общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предложении перевести ЕГЭ в онлайн-формат, заявил, что в ближайшие пять-десять лет делать этого точно не планируется, но не стал отрицать такую возможность в будущем. "На сегодняшний день, пока у нас тоже нет у специалистов такой технологии, чтобы мы всю полноту знаний, используя онлайн-формат по 100-балльной шкале могли определить и чтобы у вузов, профессуры не вызывало вопросов организовать справедливое поступление в вузы. Я не скажу, что в будущем это невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, наверное, точно мы в эту технологию не перейдем и пока даже мы не заглядываем", - сказал Музаев в ходе общения со школьниками и их родителями. Он отметил, что экзамен должен быть одинаковым и одинаково объективным, а существующие онлайн-технологии как, например, прокторинг, не позволяют создать равные и единые условия для всех. "Потому что элементарно, скорость интернета, для москвичей, из Санкт-Петербурга, больших городов и региональных центров - не проблема, но у нас есть Сибирь, широкие просторы, где не всегда, не во всех населенных пунктах есть соответствующее качество для сдачи интернета", - пояснил Музаев.
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Год педагога и наставника, Общество, Анзор Музаев, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, говоря о предложении перевести ЕГЭ в онлайн-формат, заявил, что в ближайшие пять-десять лет делать этого точно не планируется, но не стал отрицать такую возможность в будущем.
"На сегодняшний день, пока у нас тоже нет у специалистов такой технологии, чтобы мы всю полноту знаний, используя онлайн-формат по 100-балльной шкале могли определить и чтобы у вузов, профессуры не вызывало вопросов организовать справедливое поступление в вузы. Я не скажу, что в будущем это невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, наверное, точно мы в эту технологию не перейдем и пока даже мы не заглядываем", - сказал Музаев в ходе общения со школьниками и их родителями.
Он отметил, что экзамен должен быть одинаковым и одинаково объективным, а существующие онлайн-технологии как, например, прокторинг, не позволяют создать равные и единые условия для всех.
"Потому что элементарно, скорость интернета, для москвичей, из Санкт-Петербурга, больших городов и региональных центров - не проблема, но у нас есть Сибирь, широкие просторы, где не всегда, не во всех населенных пунктах есть соответствующее качество для сдачи интернета", - пояснил Музаев.