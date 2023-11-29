В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП
ФТС: 15 двигателей для БМП без документов пытались вывезти из РФ в Казахстан
© Фото : ФТС России/TelegramНелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники
Нелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов перехватили по пути из России в Казахстан, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"Мобильная группа Саратовской таможни задержала в пункте пропуска Озинки фуру, перевозившую 15 дизельных двигателей для боевых машин (БМП-1, БМП-2) без разрешительных документов. Большегруз следовал в Казахстан... Экспертиза установила, что задержанные моторы предназначены исключительно для военной техники. Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, стоимость партии оценивается в 25,5 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф с возможной конфискацией товара.
© Фото : ФТС России/TelegramНелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники
Нелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники