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В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП

В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП - РИА Новости, 29.11.2023

В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП

Фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов перехватили по пути из России в Казахстан, сообщили в пресс-службе ФТС России. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:53

2023-11-29T16:53

2023-11-29T16:58

федеральная таможенная служба (фтс россии)

бмп-1

бмп-2

россия

казахстан

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов перехватили по пути из России в Казахстан, сообщили в пресс-службе ФТС России."Мобильная группа Саратовской таможни задержала в пункте пропуска Озинки фуру, перевозившую 15 дизельных двигателей для боевых машин (БМП-1, БМП-2) без разрешительных документов. Большегруз следовал в Казахстан... Экспертиза установила, что задержанные моторы предназначены исключительно для военной техники. Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ", - говорится в сообщении.По информации ведомства, стоимость партии оценивается в 25,5 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф с возможной конфискацией товара.

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казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная таможенная служба (фтс россии), бмп-1, бмп-2, россия, казахстан, происшествия