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В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП - РИА Новости, 29.11.2023
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16:53 29.11.2023 (обновлено: 16:58 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/dvigateli-1912693873.html
В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП
В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП - РИА Новости, 29.11.2023
В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП
Фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов перехватили по пути из России в Казахстан, сообщили в пресс-службе ФТС России. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T16:53
2023-11-29T16:58
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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бмп-2
россия
казахстан
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов перехватили по пути из России в Казахстан, сообщили в пресс-службе ФТС России."Мобильная группа Саратовской таможни задержала в пункте пропуска Озинки фуру, перевозившую 15 дизельных двигателей для боевых машин (БМП-1, БМП-2) без разрешительных документов. Большегруз следовал в Казахстан... Экспертиза установила, что задержанные моторы предназначены исключительно для военной техники. Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ", - говорится в сообщении.По информации ведомства, стоимость партии оценивается в 25,5 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф с возможной конфискацией товара.
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федеральная таможенная служба (фтс россии), бмп-1, бмп-2, россия, казахстан, происшествия
Федеральная таможенная служба (ФТС России), БМП-1, БМП-2, Россия, Казахстан, Происшествия
В России предотвратили нелегальный вывоз в Казахстан двигателей для БМП

ФТС: 15 двигателей для БМП без документов пытались вывезти из РФ в Казахстан

© Фото : ФТС России/TelegramНелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники
Нелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : ФТС России/Telegram
Нелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Фуру с 15 двигателями для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2 без документов перехватили по пути из России в Казахстан, сообщили в пресс-службе ФТС России.
"Мобильная группа Саратовской таможни задержала в пункте пропуска Озинки фуру, перевозившую 15 дизельных двигателей для боевых машин (БМП-1, БМП-2) без разрешительных документов. Большегруз следовал в Казахстан... Экспертиза установила, что задержанные моторы предназначены исключительно для военной техники. Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, стоимость партии оценивается в 25,5 миллионов рублей. Возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф с возможной конфискацией товара.
© Фото : ФТС России/TelegramНелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники
Нелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : ФТС России/Telegram
Нелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники
 
Федеральная таможенная служба (ФТС России)БМП-1БМП-2РоссияКазахстанПроисшествия
 
 
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