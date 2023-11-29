https://ria.ru/20231129/drozdenko-1912566528.html
Дрозденко: не надо стесняться говорить о проблемах и вариантах их решения
Дрозденко: не надо стесняться говорить о проблемах и вариантах их решения - РИА Новости, 29.11.2023
Дрозденко: не надо стесняться говорить о проблемах и вариантах их решения
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с докладом на XXXII Конференции реготделения партии "Единая России" и отчитался о выполнении... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:48
2023-11-29T10:48
2023-11-29T10:48
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:70:2620:1544_1920x0_80_0_0_9d8c1ffb8bae707a5daf0f6517cef233.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с докладом на XXXII Конференции реготделения партии "Единая России" и отчитался о выполнении народной программы политической организации, сообщил глава региона в своем официальном телеграмм-канале. "Не надо стесняться говорить людям и о проблемах, и о вариантах их решения, нужна поддержка жителей, чтобы обеспечить поступательное развитие области. Есть результаты, главный из которых - социально ориентированный бюджет, поэтапное повышение качества жизни и рост реальной заработной платы. А проблемы решаемы, если относиться к работе неформально и не ждать, что их решит кто-то другой", — подчеркнул губернатор. По его словам, в 2024 году партию ожидают две контрольные точки: выборы президента России и муниципальные выборы. Ввиду чего необходимо оперативно и ответственно настроить работу на территориях, где отмечается отставание на местном уровне. В пресс-службе областной администрации добавили, что во время выступления глава региона отметил, что народная программа партии — план действий по улучшению качества жизни граждан. Для этого развиваются инфраструктуры проекты: строительство и ремонт образовательных, медицинских учреждений, спортивных сооружений и многое другое.
https://ria.ru/20231127/mnogodetnye_semi-1912221993.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795844829_0:0:2620:1965_1920x0_80_0_0_2ca48e2a65a1da1822c353dca6ffa8e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, александр дрозденко
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с докладом на XXXII Конференции реготделения партии "Единая России" и отчитался о выполнении народной программы политической организации, сообщил глава региона в своем официальном телеграмм-канале.
"Не надо стесняться говорить людям и о проблемах, и о вариантах их решения, нужна поддержка жителей, чтобы обеспечить поступательное развитие области. Есть результаты, главный из которых - социально ориентированный бюджет, поэтапное повышение качества жизни и рост реальной заработной платы. А проблемы решаемы, если относиться к работе неформально и не ждать, что их решит кто-то другой", — подчеркнул губернатор.
Глава Ленобласти вручил многодетным семьям новые микроавтобусы
По его словам, в 2024 году партию ожидают две контрольные точки: выборы президента России
и муниципальные выборы. Ввиду чего необходимо оперативно и ответственно настроить работу на территориях, где отмечается отставание на местном уровне.
В пресс-службе областной администрации добавили, что во время выступления глава региона отметил, что народная программа партии — план действий по улучшению качества жизни граждан. Для этого развиваются инфраструктуры проекты: строительство и ремонт образовательных, медицинских учреждений, спортивных сооружений и многое другое.