https://ria.ru/20231129/drozdenko-1912566528.html

Дрозденко: не надо стесняться говорить о проблемах и вариантах их решения

Дрозденко: не надо стесняться говорить о проблемах и вариантах их решения - РИА Новости, 29.11.2023

Дрозденко: не надо стесняться говорить о проблемах и вариантах их решения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с докладом на XXXII Конференции реготделения партии "Единая России" и отчитался о выполнении... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:48

2023-11-29T10:48

2023-11-29T10:48

ленинградская область

санкт-петербург

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с докладом на XXXII Конференции реготделения партии "Единая России" и отчитался о выполнении народной программы политической организации, сообщил глава региона в своем официальном телеграмм-канале. "Не надо стесняться говорить людям и о проблемах, и о вариантах их решения, нужна поддержка жителей, чтобы обеспечить поступательное развитие области. Есть результаты, главный из которых - социально ориентированный бюджет, поэтапное повышение качества жизни и рост реальной заработной платы. А проблемы решаемы, если относиться к работе неформально и не ждать, что их решит кто-то другой", — подчеркнул губернатор. По его словам, в 2024 году партию ожидают две контрольные точки: выборы президента России и муниципальные выборы. Ввиду чего необходимо оперативно и ответственно настроить работу на территориях, где отмечается отставание на местном уровне. В пресс-службе областной администрации добавили, что во время выступления глава региона отметил, что народная программа партии — план действий по улучшению качества жизни граждан. Для этого развиваются инфраструктуры проекты: строительство и ремонт образовательных, медицинских учреждений, спортивных сооружений и многое другое.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, александр дрозденко