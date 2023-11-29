https://ria.ru/20231129/crimea-1912778700.html
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 29.11.2023
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света
Около 9,3 тысячи человек остаются в Крыму без света из-за прошедшего шторма, за день электричество подали в дома 41 тысячи человек, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:31
2023-11-29T23:31
2023-11-29T23:31
сильный шторм на черноморском побережье россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около 9,3 тысячи человек остаются в Крыму без света из-за прошедшего шторма, за день электричество подали в дома 41 тысячи человек, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев. "У нас к вечеру среды без электроэнергии остается порядка 9 тысяч 300 человек", - сказал Садаклиев. За прошедший день энергетики смогли подать электроэнергию более чем 41 тысяче человек, отметил министр. Работа энергетиков будет продолжатся и ночью, чтобы подать электроэнергию людям, добавил он. Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
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севастополь
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сильный шторм на черноморском побережье россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, происшествия
Сильный шторм на Черноморском побережье России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Севастополь, Происшествия
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света
МЧС: в Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света из-за шторма