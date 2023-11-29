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В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 29.11.2023
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23:31 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/crimea-1912778700.html
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света - РИА Новости, 29.11.2023
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света
Около 9,3 тысячи человек остаются в Крыму без света из-за прошедшего шторма, за день электричество подали в дома 41 тысячи человек, сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:31
2023-11-29T23:31
сильный шторм на черноморском побережье россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около 9,3 тысячи человек остаются в Крыму без света из-за прошедшего шторма, за день электричество подали в дома 41 тысячи человек, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев. "У нас к вечеру среды без электроэнергии остается порядка 9 тысяч 300 человек", - сказал Садаклиев. За прошедший день энергетики смогли подать электроэнергию более чем 41 тысяче человек, отметил министр. Работа энергетиков будет продолжатся и ночью, чтобы подать электроэнергию людям, добавил он. Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками. В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
https://ria.ru/20231129/shtorm-1912520877.html
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сильный шторм на черноморском побережье россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), севастополь, происшествия
Сильный шторм на Черноморском побережье России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Севастополь, Происшествия
В Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света

МЧС: в Крыму около 9,3 тысячи человек остались без света из-за шторма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Последствия стихийного бедствия в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около 9,3 тысячи человек остаются в Крыму без света из-за прошедшего шторма, за день электричество подали в дома 41 тысячи человек, сообщил журналистам в среду республиканский министр ЧС Сергей Садаклиев.
"У нас к вечеру среды без электроэнергии остается порядка 9 тысяч 300 человек", - сказал Садаклиев.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
За прошедший день энергетики смогли подать электроэнергию более чем 41 тысяче человек, отметил министр. Работа энергетиков будет продолжатся и ночью, чтобы подать электроэнергию людям, добавил он.
Ранее гидрометцентр Крыма и МЧС объявили на вторник и среду новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
В выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС ввели в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма.
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