https://ria.ru/20231129/brexit-1912678196.html

Глава Еврокомиссии назвала выход Британии из ЕС ошибкой

Глава Еврокомиссии назвала выход Британии из ЕС ошибкой - РИА Новости, 29.11.2023

Глава Еврокомиссии назвала выход Британии из ЕС ошибкой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с изданием Politico признала выход Великобритании из Евросоюза ошибкой и считает, что исправлять ее придется РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T16:06

2023-11-29T16:06

2023-11-29T16:06

в мире

великобритания

урсула фон дер ляйен

евросоюз

выход британии из евросоюза

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с изданием Politico признала выход Великобритании из Евросоюза ошибкой и считает, что исправлять ее придется новому поколению. "Я постоянно говорю своим детям: "Вам надо это исправлять, мы облажались, вам надо это исправлять". Так что, думаю, и здесь направление движения, по моему мнению, очевидно", - сказала она на вопрос о потенциальном возвращении Британии в ЕС. По данным Politico, за возвращение в ЕС выступает большинство британцев. Согласно ноябрьскому исследованию консалтинговой фирмы Deltapoll, на которое ссылается издание, 48% британцев поддерживают это решение. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, урсула фон дер ляйен, евросоюз, выход британии из евросоюза