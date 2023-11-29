https://ria.ru/20231129/boyarskiy-1912612911.html
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Сын Боярского рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 29.11.2023
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:40
2023-11-29T12:40
2023-11-29T15:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский. Во вторник он сообщал, что Михаил Боярский перенес инфаркт, но уже чувствует себя неплохо и находится в обычной палате. "Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", — сказал Сергей Боярский в среду. Супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан накануне рассказала, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, новости культуры, сергей боярский, михаил боярский, лариса луппиан
Культура, Здоровье - Общество, Новости культуры, Сергей Боярский, Михаил Боярский, Лариса Луппиан
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Депутат Сергей Боярский заявил, что состояние его отца стабильное
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Во вторник он сообщал, что Михаил Боярский перенес инфаркт, но уже чувствует себя неплохо и находится в обычной палате.
"Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", — сказал Сергей Боярский в среду.
Супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан
накануне рассказала, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке.
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре