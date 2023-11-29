Рейтинг@Mail.ru
Сын Боярского рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:40 29.11.2023 (обновлено: 15:10 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/boyarskiy-1912612911.html
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Сын Боярского рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 29.11.2023
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:40
2023-11-29T15:10
культура
здоровье - общество
новости культуры
сергей боярский
михаил боярский
лариса луппиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/91/1561679173_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_bf3836171e8ee584aaa21444c550e305.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский. Во вторник он сообщал, что Михаил Боярский перенес инфаркт, но уже чувствует себя неплохо и находится в обычной палате. "Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", — сказал Сергей Боярский в среду. Супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан накануне рассказала, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156167/91/1561679173_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_381ff548691d40b7a21fcf54b1a9b1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, новости культуры, сергей боярский, михаил боярский, лариса луппиан
Культура, Здоровье - Общество, Новости культуры, Сергей Боярский, Михаил Боярский, Лариса Луппиан
Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Депутат Сергей Боярский заявил, что состояние его отца стабильное

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАктёр Михаил Боярский
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Актёр Михаил Боярский. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Во вторник он сообщал, что Михаил Боярский перенес инфаркт, но уже чувствует себя неплохо и находится в обычной палате.
"Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", — сказал Сергей Боярский в среду.
Супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан накануне рассказала, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре
14 марта, 12:29
 
КультураЗдоровье - ОбществоНовости культурыСергей БоярскийМихаил БоярскийЛариса Луппиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала