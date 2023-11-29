https://ria.ru/20231129/boyarskiy-1912612911.html

Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Сын Боярского рассказал о состоянии отца - РИА Новости, 29.11.2023

Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:40

2023-11-29T12:40

2023-11-29T15:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Состояние известного актера Михаила Боярского стабильное, он находится под наблюдением врачей, сообщил РИА Новости сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский. Во вторник он сообщал, что Михаил Боярский перенес инфаркт, но уже чувствует себя неплохо и находится в обычной палате. "Настроение хорошее, состояние стабильное, пока побудет под наблюдением врачей", — сказал Сергей Боярский в среду. Супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета актриса Лариса Луппиан накануне рассказала, что госпитализация ее мужа была плановой и с ним все в порядке.

https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, новости культуры, сергей боярский, михаил боярский, лариса луппиан