https://ria.ru/20231129/aysberg-1912520392.html

Климатолог прогнозирует откол громадных айсбергов от Антарктиды

Климатолог прогнозирует откол громадных айсбергов от Антарктиды - РИА Новости, 29.11.2023

Климатолог прогнозирует откол громадных айсбергов от Антарктиды

Все больше айсбергов, подобных крупнейшему на данный момент А23а, будет откалываться от западной части Антарктиды, таять и повышать уровень Мирового океана, в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T03:28

2023-11-29T03:28

2023-11-29T03:35

антарктида

гренландия

сша

алексей кокорин

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Все больше айсбергов, подобных крупнейшему на данный момент А23а, будет откалываться от западной части Антарктиды, таять и повышать уровень Мирового океана, в следующем веке его рост может составить до 5 метров, заявил в беседе с РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщили, что крупнейший в мире айсберг А23а вышел на чистую воду Южного океана и в ближайший месяц доберется до моря Скоша, где может вскоре прекратить свое существование под воздействием ветра, волн и теплых океанских вод. "Повышение уровня Мирового океана от таяния этого айсберга, конечно, произойдет небольшое, но важно понимать, что в целом разрушение ледников западной части Антарктиды - важнейший фактор роста уровня океана. Образование айсбергов будет усиливаться. Я не могу, конечно, сказать, что обязательно отколется такой же большой, может, появится пять штук, но чуть-чуть поменьше", - сказал Кокорин. По его словам, к повышению уровня мирового океана также приводит таяние ледников Гренландии и тепловое расширение воды, однако таяние западного шельфа Антарктиды вносит в этот процесс наибольший вклад. К тому же, его крайне сложно спрогнозировать. "Цена вопроса немала - в 22-м веке повышение будет либо 1,5-2 метра, либо 3 или даже 5 метров, не исключено. Вывод – все-таки хорошо бы, чтобы глобальное потепление нам всем приостановить, достигнув углеродной нейтральности, чтобы океан поднялся на 1,5-2 метра, и на этом бы все остановилось", - добавил климатолог. Углеродная нейтральность является одним из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Россия и Китай - к 2060-му, Индия – к 2070-му.

https://ria.ru/20230301/lednik-1855001647.html

https://ria.ru/20231010/led-1901825571.html

антарктида

гренландия

сша

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антарктида, гренландия, сша, алексей кокорин