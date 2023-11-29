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Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе

Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе - РИА Новости, 29.11.2023

Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе

Рейс узбекистанской авиакомпании Qanot Sharq из Санкт-Петербурга в Самарканд экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:52

2023-11-29T14:52

2023-11-29T14:52

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ТАШКЕНТ, 29 ноя – РИА Новости. Рейс узбекистанской авиакомпании Qanot Sharq из Санкт-Петербурга в Самарканд экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает в среду пресс-служба АО Uzbekistan Airports. По данным пресс-службы, рейс HH786 Qanot Sharq Санкт-Петербург — Самарканд запросил экстренную посадку в международном аэропорту Актобе из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. "Самолет приземлился в Актобе в 14.48 (12.48 мск) по ташкентскому времени. Экипаж запросил карету скорой помощи к борту", – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan Airports. Самолет ожидает вылета в Самарканд в ближайшее время.

https://ria.ru/20231129/rzhd-1912590454.html

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