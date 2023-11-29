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Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе
Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе - РИА Новости, 29.11.2023
Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе
Рейс узбекистанской авиакомпании Qanot Sharq из Санкт-Петербурга в Самарканд экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:52
2023-11-29T14:52
2023-11-29T14:52
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ТАШКЕНТ, 29 ноя – РИА Новости. Рейс узбекистанской авиакомпании Qanot Sharq из Санкт-Петербурга в Самарканд экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает в среду пресс-служба АО Uzbekistan Airports. По данным пресс-службы, рейс HH786 Qanot Sharq Санкт-Петербург — Самарканд запросил экстренную посадку в международном аэропорту Актобе из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. "Самолет приземлился в Актобе в 14.48 (12.48 мск) по ташкентскому времени. Экипаж запросил карету скорой помощи к борту", – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Uzbekistan Airports. Самолет ожидает вылета в Самарканд в ближайшее время.
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Рейс из Петербурга в Самарканд экстренно сел в Актобе
Рейс из Петербурга в Самарканд сел в Актобе из-за плохого самочувствия пассажира