Названы города России, где дороже всего снять жилье на Новый год
Сортавала и Сочи вошли в число городов, где подорожала аренда жилья на праздники
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала до 30 процентов, сильнее всего – в Сортавале, Сочи и Калининграде, сообщает сервис онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов на эти каникулы в целом по России составляет 6 110 рублей за сутки. На прошлогодние праздники ставка была на 15 процентов ниже.
Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале — на 30 процентов, до 9 729 рублей за сутки. Также сильно увеличилась ставка в Сочи, Адлере и Калининграде — везде одинаково, на 26 процентов. В Сочи аренда на эти праздники в среднем стоит 5 920 рублей за сутки, Адлере — 4 604 рубля, Калининграде — 4 250 рублей.
В Зеленоградске прирост составил 23 процента (до 5 344 рублей), Нижнем Новгороде — 19 (6 471 рубля), Сириусе — 18 (5 707 рублей), Санкт-Петербурге — 16 (5 440 рублей) и в Кисловодске — 15 процентов (4 944 рублей). Москве рост цен на посуточную аренду жилья в праздники составил 14 процентов (до 6 102 рублей).
"Цены ближе к Новому году уже скорее всего не будут расти, но лучше бронировать жилье уже сейчас", – рассказывает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.
Абсолютный лидер по числу бронирований на новогодние праздники уже который год подряд — Санкт-Петербург. Далее идут Москва, Казань, Сочи. Также в топ-15 городов входят Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус, Петрозаводск, Ярославль, Адлер, Сортавала, Кострома.
Спрос на краткосрочную аренду на период 30 декабря – 8 января на Суточно.ру по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 50-60 процентов. Россияне стали активнее арендовать как квартиры и апартаменты, так и дома.