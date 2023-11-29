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Названы города России, где дороже всего снять жилье на Новый год - РИА Новости, 29.11.2023
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Туризм
 
03:21 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/arenda-1912409765.html
Названы города России, где дороже всего снять жилье на Новый год
Названы города России, где дороже всего снять жилье на Новый год - РИА Новости, 29.11.2023
Названы города России, где дороже всего снять жилье на Новый год
Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала до 30 процентов, сильнее всего – в Сортавале, Сочи и Калининграде, сообщает сервис... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T03:21
2023-11-29T03:21
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала до 30 процентов, сильнее всего – в Сортавале, Сочи и Калининграде, сообщает сервис онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов на эти каникулы в целом по России составляет 6 110 рублей за сутки. На прошлогодние праздники ставка была на 15 процентов ниже.Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале — на 30 процентов, до 9 729 рублей за сутки. Также сильно увеличилась ставка в Сочи, Адлере и Калининграде — везде одинаково, на 26 процентов. В Сочи аренда на эти праздники в среднем стоит 5 920 рублей за сутки, Адлере — 4 604 рубля, Калининграде — 4 250 рублей.В Зеленоградске прирост составил 23 процента (до 5 344 рублей), Нижнем Новгороде — 19 (6 471 рубля), Сириусе — 18 (5 707 рублей), Санкт-Петербурге — 16 (5 440 рублей) и в Кисловодске — 15 процентов (4 944 рублей). Москве рост цен на посуточную аренду жилья в праздники составил 14 процентов (до 6 102 рублей)."Цены ближе к Новому году уже скорее всего не будут расти, но лучше бронировать жилье уже сейчас", – рассказывает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.Абсолютный лидер по числу бронирований на новогодние праздники уже который год подряд — Санкт-Петербург. Далее идут Москва, Казань, Сочи. Также в топ-15 городов входят Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус, Петрозаводск, Ярославль, Адлер, Сортавала, Кострома.Спрос на краткосрочную аренду на период 30 декабря – 8 января на Суточно.ру по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 50-60 процентов. Россияне стали активнее арендовать как квартиры и апартаменты, так и дома.
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новости - туризм, туризм, туристы, куда поехать в выходные, сочи, калининград, сортавала, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, куда поехать в выходные, Сочи, Калининград, Сортавала, Новый год
Названы города России, где дороже всего снять жилье на Новый год

Сортавала и Сочи вошли в число городов, где подорожала аренда жилья на праздники

© РИА Новости / Андрей Финтисов"Рыбная деревня" в Калининграде
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Андрей Финтисов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Посуточная аренда жилья в России на новогодние праздники за год подорожала до 30 процентов, сильнее всего – в Сортавале, Сочи и Калининграде, сообщает сервис онлайн-бронирования жилья Суточно.ру.
Средняя стоимость краткосрочной аренды квартир и апартаментов на эти каникулы в целом по России составляет 6 110 рублей за сутки. На прошлогодние праздники ставка была на 15 процентов ниже.
Сильнее всего из популярных направлений за год средняя цена выросла в Сортавале — на 30 процентов, до 9 729 рублей за сутки. Также сильно увеличилась ставка в Сочи, Адлере и Калининграде — везде одинаково, на 26 процентов. В Сочи аренда на эти праздники в среднем стоит 5 920 рублей за сутки, Адлере — 4 604 рубля, Калининграде — 4 250 рублей.
В Зеленоградске прирост составил 23 процента (до 5 344 рублей), Нижнем Новгороде — 19 (6 471 рубля), Сириусе — 18 (5 707 рублей), Санкт-Петербурге — 16 (5 440 рублей) и в Кисловодске — 15 процентов (4 944 рублей). Москве рост цен на посуточную аренду жилья в праздники составил 14 процентов (до 6 102 рублей).
"Цены ближе к Новому году уже скорее всего не будут расти, но лучше бронировать жилье уже сейчас", – рассказывает генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.
Абсолютный лидер по числу бронирований на новогодние праздники уже который год подряд — Санкт-Петербург. Далее идут Москва, Казань, Сочи. Также в топ-15 городов входят Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус, Петрозаводск, Ярославль, Адлер, Сортавала, Кострома.
Спрос на краткосрочную аренду на период 30 декабря – 8 января на Суточно.ру по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 50-60 процентов. Россияне стали активнее арендовать как квартиры и апартаменты, так и дома.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыкуда поехать в выходныеСочиКалининградСортавалаНовый год
 
 
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