https://ria.ru/20231129/aigel-1912581068.html
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam - РИА Новости, 29.11.2023
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam
Песня "Пыяла" российского дуэта "Аигел", которая звучит в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", попала на второе место мирового рейтинга приложения... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:35
2023-11-29T12:35
2023-11-29T12:35
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Песня "Пыяла" российского дуэта "Аигел", которая звучит в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", попала на второе место мирового рейтинга приложения распознавания музыки Shazam, сообщили музыканты на своей странице в Instagram*."Пыяла" уже на второй строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!" — сообщили музыканты. В российском электронном хип-хоп-дуэте "Аигел" — артистка из Набережных Челнов Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия. Группа была создана в 2016 году. Песня "Пыяла" записана в 2020-м. После начала спецоперации музыканты высказались в поддержку Украины и покинули Россию, из-за чего с 1 сентября 2022 года попали в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ.На премьере сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" стало известно, что песня "Пыяла" идеально подошла создателям картины и звучит в каждой серии. Однако группу не упомянули в титрах. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Россия, Набережные Челны, Знаменитости, Технологии, Новости шоу-бизнеса, Санкт-Петербург, Музыка
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam
Песня "Пыяла" группы "Аигел" заняла второе место в топ-10 мирового Shazam