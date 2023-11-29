Рейтинг@Mail.ru
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:35 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/aigel-1912581068.html
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam - РИА Новости, 29.11.2023
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam
Песня "Пыяла" российского дуэта "Аигел", которая звучит в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", попала на второе место мирового рейтинга приложения... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:35
2023-11-29T12:35
шоубиз
россия
набережные челны
знаменитости
технологии
новости шоу-бизнеса
санкт-петербург
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912578172_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_f33e4528c8f25a0adfce822f210e824a.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Песня "Пыяла" российского дуэта "Аигел", которая звучит в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", попала на второе место мирового рейтинга приложения распознавания музыки Shazam, сообщили музыканты на своей странице в Instagram*.&quot;Пыяла&quot; уже на второй строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!&quot; — сообщили музыканты. В российском электронном хип-хоп-дуэте "Аигел" — артистка из Набережных Челнов Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия. Группа была создана в 2016 году. Песня "Пыяла" записана в 2020-м. После начала спецоперации музыканты высказались в поддержку Украины и покинули Россию, из-за чего с 1 сентября 2022 года попали в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ.На премьере сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" стало известно, что песня "Пыяла" идеально подошла создателям картины и звучит в каждой серии. Однако группу не упомянули в титрах. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231122/khit-1911069630.html
россия
набережные челны
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912578172_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_ac1502d56809ead4537e7dba8836678b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, набережные челны, знаменитости, технологии, новости шоу-бизнеса, санкт-петербург, музыка
Шоубиз, Россия, Набережные Челны, Знаменитости, Технологии, Новости шоу-бизнеса, Санкт-Петербург, Музыка
Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam

Песня "Пыяла" группы "Аигел" заняла второе место в топ-10 мирового Shazam

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПоэт Айгель Гайсина и музыкант Илья Барамия
Поэт Айгель Гайсина и музыкант Илья Барамия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Песня "Пыяла" российского дуэта "Аигел", которая звучит в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", попала на второе место мирового рейтинга приложения распознавания музыки Shazam, сообщили музыканты на своей странице в Instagram*.
«

"Пыяла" уже на второй строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!" — сообщили музыканты.

© АИГЕЛПесня "Пыяла" группы АИГЕЛ на 2 месте в Apple Music
Песня Пыяла группы АИГЕЛ на 2 месте в Apple Music
© АИГЕЛ
Песня "Пыяла" группы АИГЕЛ на 2 месте в Apple Music
В российском электронном хип-хоп-дуэте "Аигел" — артистка из Набережных Челнов Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия. Группа была создана в 2016 году. Песня "Пыяла" записана в 2020-м.
После начала спецоперации музыканты высказались в поддержку Украины и покинули Россию, из-за чего с 1 сентября 2022 года попали в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ.
На премьере сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" стало известно, что песня "Пыяла" идеально подошла создателям картины и звучит в каждой серии. Однако группу не упомянули в титрах.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певица Катя Лель - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Хит Кати Лель попал в топ вирусных треков на Spotify
22 ноября, 15:33
 
ШоубизРоссияНабережные ЧелныЗнаменитостиТехнологииНовости шоу-бизнесаСанкт-ПетербургМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала