https://ria.ru/20231129/aigel-1912581068.html

Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam

Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam - РИА Новости, 29.11.2023

Песня российской группы "Аигел" стала второй в топ-10 мирового Shazam

Песня "Пыяла" российского дуэта "Аигел", которая звучит в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", попала на второе место мирового рейтинга приложения... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:35

2023-11-29T12:35

2023-11-29T12:35

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Песня "Пыяла" российского дуэта "Аигел", которая звучит в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", попала на второе место мирового рейтинга приложения распознавания музыки Shazam, сообщили музыканты на своей странице в Instagram*."Пыяла" уже на второй строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!" — сообщили музыканты. В российском электронном хип-хоп-дуэте "Аигел" — артистка из Набережных Челнов Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия. Группа была создана в 2016 году. Песня "Пыяла" записана в 2020-м. После начала спецоперации музыканты высказались в поддержку Украины и покинули Россию, из-за чего с 1 сентября 2022 года попали в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ.На премьере сериала "Слова пацана. Кровь на асфальте" стало известно, что песня "Пыяла" идеально подошла создателям картины и звучит в каждой серии. Однако группу не упомянули в титрах. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231122/khit-1911069630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, набережные челны, знаменитости, технологии, новости шоу-бизнеса, санкт-петербург, музыка