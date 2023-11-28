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На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд

На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд - РИА Новости, 28.11.2023

На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд

На сайт кулинарных рецептов телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой "Едим дома.ру" подали в суд иск на 125 тысяч рублей за нарушение авторских прав при... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:11

2023-11-28T18:11

2023-11-28T19:07

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На сайт кулинарных рецептов телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой "Едим дома.ру" подали в суд иск на 125 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании фотографий, информация размещена на сайте Арбитражного суда Москвы."Исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в размере 125 000 рублей подано с соблюдением требований. Дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства", — сказано в определении суда.Истцом в деле выступает ООО "АПТ-Управление", специализирующееся на регулировании авторских прав. Из-за какого изображения возник спор, не уточняется. Но до 29 ноября стороны должны предоставить суду документы, подтверждающие или опровергающие факт плагиата. Дополнительные документы разрешено предоставить до 20 декабря.Заслуженная артистка России ситуацию пока не прокомментировала.Супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая ведет программу "Едим дома" на НТВ с 2003 года. Позже у нее появился сайт. На нем актриса, а также пользователи делятся рецептами, фотографиями и видео готовых блюд. Весной этого года некоторые зрители обратили внимание на выпуски двадцатилетней давности, в которых кулинарные шедевры телеведущей получились неудачными.

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Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, юлия высоцкая, москва, происшествия, андрей кончаловский, россия, едим дома, нтв (телеканал)