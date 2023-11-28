Рейтинг@Mail.ru
На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:11 28.11.2023 (обновлено: 19:07 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/vysotskaya-1912380936.html
На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд
На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд - РИА Новости, 28.11.2023
На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд
На сайт кулинарных рецептов телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой "Едим дома.ру" подали в суд иск на 125 тысяч рублей за нарушение авторских прав при... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:11
2023-11-28T19:07
шоубиз
новости шоу-бизнеса
юлия высоцкая
москва
происшествия
андрей кончаловский
россия
едим дома
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912379343_0:112:3010:1805_1920x0_80_0_0_a2e3c35b2c24c083488f08d27ee6ef8c.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На сайт кулинарных рецептов телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой "Едим дома.ру" подали в суд иск на 125 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании фотографий, информация размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.&quot;Исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в размере 125 000 рублей подано с соблюдением требований. Дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства&quot;, — сказано в определении суда.Истцом в деле выступает ООО "АПТ-Управление", специализирующееся на регулировании авторских прав. Из-за какого изображения возник спор, не уточняется. Но до 29 ноября стороны должны предоставить суду документы, подтверждающие или опровергающие факт плагиата. Дополнительные документы разрешено предоставить до 20 декабря.Заслуженная артистка России ситуацию пока не прокомментировала.Супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая ведет программу "Едим дома" на НТВ с 2003 года. Позже у нее появился сайт. На нем актриса, а также пользователи делятся рецептами, фотографиями и видео готовых блюд. Весной этого года некоторые зрители обратили внимание на выпуски двадцатилетней давности, в которых кулинарные шедевры телеведущей получились неудачными.
https://ria.ru/20231121/shnurov-1910754650.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912379343_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_74fc262b84658cde2693b50ddec111ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, юлия высоцкая, москва, происшествия, андрей кончаловский, россия, едим дома, нтв (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юлия Высоцкая, Москва, Происшествия, Андрей Кончаловский, Россия, Едим дома, НТВ (телеканал)
На сайт кулинарных рецептов Юлии Высоцкой подали в суд

На сайт Юлии Высоцкой с рецептами подали в суд из-за авторских прав на фото

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса и телеведущая Юлия Высоцкая
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На сайт кулинарных рецептов телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой "Едим дома.ру" подали в суд иск на 125 тысяч рублей за нарушение авторских прав при использовании фотографий, информация размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
«

"Исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в размере 125 000 рублей подано с соблюдением требований. Дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства", — сказано в определении суда.

Истцом в деле выступает ООО "АПТ-Управление", специализирующееся на регулировании авторских прав. Из-за какого изображения возник спор, не уточняется.
Но до 29 ноября стороны должны предоставить суду документы, подтверждающие или опровергающие факт плагиата. Дополнительные документы разрешено предоставить до 20 декабря.
Заслуженная артистка России ситуацию пока не прокомментировала.
Супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая ведет программу "Едим дома" на НТВ с 2003 года. Позже у нее появился сайт. На нем актриса, а также пользователи делятся рецептами, фотографиями и видео готовых блюд.
Весной этого года некоторые зрители обратили внимание на выпуски двадцатилетней давности, в которых кулинарные шедевры телеведущей получились неудачными.
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Суд утвердил взыскание со Шнурова компенсации за использование чужого фото
21 ноября, 11:17
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЮлия ВысоцкаяМоскваПроисшествияАндрей КончаловскийРоссияЕдим домаНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала