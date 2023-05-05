https://ria.ru/20230505/vysotskaya-1869599976.html

Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом

Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом - РИА Новости, 05.05.2023

Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом

Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая с 2003 года ведет программу "Едим дома" на НТВ. У многих эта передача ассоциировалась с домашним... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:24

2023-05-05T18:24

2023-05-05T18:24

шоубиз

юлия высоцкая

андрей кончаловский

едим дома

знаменитости

мем

кулинария

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Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая с 2003 года ведет программу "Едим дома" на НТВ. У многих эта передача ассоциировалась с домашним уютом, вкусными блюдами и детством с юностью. Но в этом году, когда зрители решили пересмотреть проект, оказалось, что некоторые блюда ведущей получались крайне неудачными. Это сразу стали активно обсуждать в разных пабликах. Почему еще Юлия Высоцкая стала мемом, рассказываем. Из "богини готовки" в королеву юмора: как изменилось восприятие блюд Юлии ВысоцкойТриггером к обсуждению блюд Высоцкой стал ролик, на котором актриса готовит куриные крылышки на открытом огне, из-за чего превращает их в угли. Сама ведущая при этом пытается делать вид, что у нее все под контролем.То же самое вышло с вялеными томатами, которые Юлия поставила на три часа в духовку почти на максимальную температуру и тоже сожгла. На камеру она говорит, что так и должно быть. "Чем чернее, тем лучше", – уверяет Высоцкая. Не оценили зрители "жидкие сырники" в исполнении Юлии, которые растеклись по сковороде и выглядели крайне не аппетитно. Подверглась критике и "быстрая" пицца на завтрак от Юлии Высоцкой. Блюдо готовилось долго, получилось подгоревшим и внешне напоминало печенье. Не оценили зрители и макароны с водкой. Вернее, они не признали в нем популярную в Италии пасту "Пенне алла водка".Передача не про еду: альтернативное мнение о проекте Юлии ВысоцкойНекоторые зрители встали на сторону Юлии Высоцкой после того, как в Сети стали смеяться над ней и ее блюдами. Пользователи отметили, что "Едим дома" была не столько про еду, сколько про атмосферу уюта. Присоединились к обсуждению вирусных выпусков кулинарного шоу Высоцкой и знаменитости. Например, Ксения Собчак, которая встала на защиту коллеги.Журналист и писатель Сергей Минаев вообще назвал мем с Высоцкой "великим". Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева попросила своих подписчиков помочь позвать Юлию Высоцкую на свое шоу "Дерзкая готовка". Как реагирует Юлия Высоцкая на критику в свой адресСама Юлия Высоцкая не отвечает на критику рецептов и шутки. Она продолжает выпускать кулинарное шоу, в котором учит всю страну готовить.Правда несколько лет назад актриса возмутилась тем, что ее обвинили в антисанитарии на кухне — зрители указали на невымытые руки телеведущей. Она ответила, что регулярно соблюдает гигиену, просто все ненужные в кадре действия вырезаются на монтаже. По данным СМИ, Юлия Высоцкая давно зарегистрировала бренд "Едим дома" на себя. Она выпускает под ним приправы и готовые блюда. У ведущей также есть сайт с рецептами и сеть кулинарных студий, где можно провести частное мероприятие или заказать мастер-класс.

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия высоцкая, андрей кончаловский, едим дома, знаменитости, мем, кулинария