Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом

Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая с 2003 года ведет программу "Едим дома" на НТВ. У многих эта передача ассоциировалась с домашним уютом, вкусными блюдами и детством с юностью. Но в этом году, когда зрители решили пересмотреть проект, оказалось, что некоторые блюда ведущей получались крайне неудачными. Это сразу стали активно обсуждать в разных пабликах. Почему еще Юлия Высоцкая стала мемом, рассказываем. Из "богини готовки" в королеву юмора: как изменилось восприятие блюд Юлии ВысоцкойТриггером к обсуждению блюд Высоцкой стал ролик, на котором актриса готовит куриные крылышки на открытом огне, из-за чего превращает их в угли. Сама ведущая при этом пытается делать вид, что у нее все под контролем.То же самое вышло с вялеными томатами, которые Юлия поставила на три часа в духовку почти на максимальную температуру и тоже сожгла. На камеру она говорит, что так и должно быть. "Чем чернее, тем лучше", – уверяет Высоцкая. Не оценили зрители "жидкие сырники" в исполнении Юлии, которые растеклись по сковороде и выглядели крайне не аппетитно. Подверглась критике и "быстрая" пицца на завтрак от Юлии Высоцкой. Блюдо готовилось долго, получилось подгоревшим и внешне напоминало печенье. Не оценили зрители и макароны с водкой. Вернее, они не признали в нем популярную в Италии пасту "Пенне алла водка".Передача не про еду: альтернативное мнение о проекте Юлии ВысоцкойНекоторые зрители встали на сторону Юлии Высоцкой после того, как в Сети стали смеяться над ней и ее блюдами. Пользователи отметили, что "Едим дома" была не столько про еду, сколько про атмосферу уюта. Присоединились к обсуждению вирусных выпусков кулинарного шоу Высоцкой и знаменитости. Например, Ксения Собчак, которая встала на защиту коллеги.Журналист и писатель Сергей Минаев вообще назвал мем с Высоцкой "великим". Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева попросила своих подписчиков помочь позвать Юлию Высоцкую на свое шоу "Дерзкая готовка". Как реагирует Юлия Высоцкая на критику в свой адресСама Юлия Высоцкая не отвечает на критику рецептов и шутки. Она продолжает выпускать кулинарное шоу, в котором учит всю страну готовить.Правда несколько лет назад актриса возмутилась тем, что ее обвинили в антисанитарии на кухне — зрители указали на невымытые руки телеведущей. Она ответила, что регулярно соблюдает гигиену, просто все ненужные в кадре действия вырезаются на монтаже. По данным СМИ, Юлия Высоцкая давно зарегистрировала бренд "Едим дома" на себя. Она выпускает под ним приправы и готовые блюда. У ведущей также есть сайт с рецептами и сеть кулинарных студий, где можно провести частное мероприятие или заказать мастер-класс.
Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая с 2003 года ведет программу "Едим дома" на НТВ. У многих эта передача ассоциировалась с домашним уютом, вкусными блюдами и детством с юностью.
Но в этом году, когда зрители решили пересмотреть проект, оказалось, что некоторые блюда ведущей получались крайне неудачными. Это сразу стали активно обсуждать в разных пабликах. Почему еще Юлия Высоцкая стала мемом, рассказываем.
Из "богини готовки" в королеву юмора: как изменилось восприятие блюд Юлии Высоцкой
Триггером к обсуждению блюд Высоцкой стал ролик, на котором актриса готовит куриные крылышки на открытом огне, из-за чего превращает их в угли. Сама ведущая при этом пытается делать вид, что у нее все под контролем.
Кадр из видео приготовления куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой
То же самое вышло с вялеными томатами, которые Юлия поставила на три часа в духовку почти на максимальную температуру и тоже сожгла. На камеру она говорит, что так и должно быть. "Чем чернее, тем лучше", – уверяет Высоцкая.
Не оценили зрители "жидкие сырники" в исполнении Юлии, которые растеклись по сковороде и выглядели крайне не аппетитно.
Кадр из видео приготовления сырников от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления сырников от Юлии Высоцкой
1 из 3
Кадр из видео приготовления пиццы от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления пиццы от Юлии Высоцкой
2 из 3
Кадр из видео приготовления роллов от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления роллов от Юлии Высоцкой
3 из 3
Кадр из видео приготовления сырников от Юлии Высоцкой
1 из 3
Кадр из видео приготовления пиццы от Юлии Высоцкой
2 из 3
Кадр из видео приготовления роллов от Юлии Высоцкой
3 из 3
Подверглась критике и "быстрая" пицца на завтрак от Юлии Высоцкой. Блюдо готовилось долго, получилось подгоревшим и внешне напоминало печенье. Не оценили зрители и макароны с водкой. Вернее, они не признали в нем популярную в Италии пасту "Пенне алла водка".
«
"Мое состояние по жизни — вторая сторона сырника: с одной стороны еще держишься, а с другой —уже "поехала", "На сырники надо положить подорожник", "Кто не любит профессионально приготовленный уголь?", "Мне кажется, помидоры недостаточно черные, аль денте получились", – написали хейтеры под роликами.
Передача не про еду: альтернативное мнение о проекте Юлии Высоцкой
Некоторые зрители встали на сторону Юлии Высоцкой после того, как в Сети стали смеяться над ней и ее блюдами. Пользователи отметили, что "Едим дома" была не столько про еду, сколько про атмосферу уюта.
«
"У нее уютная кухня. Я в детстве представляла, что живу в таком же доме", "У меня все хорошо с родителями, но Юлия такая душевная и милая была. И не заставляла меня быстрее собираться на дачу, пока я смотрю кулинарные шоу", "Я, когда в школу собирался, тетрадки складывал, включал ее, мне становилось спокойно", "Говорила всегда тепло и по-доброму", – высказались поклонники актрисы.
Присоединились к обсуждению вирусных выпусков кулинарного шоу Высоцкой и знаменитости. Например, Ксения Собчак, которая встала на защиту коллеги.
Юлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТа имени Горького.
«
"Шутка вышла из-под контроля и полыхает, как бедный шашлык на заднем фоне в одном из видео. Очень веселит момент вырывания из контекста. Например, с супом биск, который готовят с панцирями. Суп этот так и готовят, но общую массу потом и процеживают, но на видео этого нет. Есть, конечно, и фейлы, но с кем не бывало? Рулет развалился? А у вас он не разваливался?" — высказалась Собчак.
Журналист и писатель Сергей Минаев вообще назвал мем с Высоцкой "великим".
«
"Главный признак великого мема — это когда не надо ничего объяснять. Выложил кусок чата — и все все поняли (и так уже неделю)", — пошутил Минаев.
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева попросила своих подписчиков помочь позвать Юлию Высоцкую на свое шоу "Дерзкая готовка".
«
"У меня и моих подписчиков есть жгучее желание узнать рецепт супа из раков, этих сырников и уже наконец-то понять для чего же нужна водка в макаронах. Давайте мы тут нашими общими усилиями пригласим Юлию ко мне!" — написала Утяшева.
Как реагирует Юлия Высоцкая на критику в свой адрес
Сама Юлия Высоцкая не отвечает на критику рецептов и шутки. Она продолжает выпускать кулинарное шоу, в котором учит всю страну готовить.
Актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Правда несколько лет назад актриса возмутилась тем, что ее обвинили в антисанитарии на кухне — зрители указали на невымытые руки телеведущей. Она ответила, что регулярно соблюдает гигиену, просто все ненужные в кадре действия вырезаются на монтаже.
По данным СМИ, Юлия Высоцкая давно зарегистрировала бренд "Едим дома" на себя. Она выпускает под ним приправы и готовые блюда. У ведущей также есть сайт с рецептами и сеть кулинарных студий, где можно провести частное мероприятие или заказать мастер-класс.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.