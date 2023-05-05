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Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом - РИА Новости, 05.05.2023
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Шоубиз
 
18:24 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vysotskaya-1869599976.html
Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом
Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом - РИА Новости, 05.05.2023
Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом
Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая с 2003 года ведет программу "Едим дома" на НТВ. У многих эта передача ассоциировалась с домашним... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:24
2023-05-05T18:24
шоубиз
юлия высоцкая
андрей кончаловский
едим дома
знаменитости
мем
кулинария
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Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая с 2003 года ведет программу "Едим дома" на НТВ. У многих эта передача ассоциировалась с домашним уютом, вкусными блюдами и детством с юностью. Но в этом году, когда зрители решили пересмотреть проект, оказалось, что некоторые блюда ведущей получались крайне неудачными. Это сразу стали активно обсуждать в разных пабликах. Почему еще Юлия Высоцкая стала мемом, рассказываем. Из "богини готовки" в королеву юмора: как изменилось восприятие блюд Юлии ВысоцкойТриггером к обсуждению блюд Высоцкой стал ролик, на котором актриса готовит куриные крылышки на открытом огне, из-за чего превращает их в угли. Сама ведущая при этом пытается делать вид, что у нее все под контролем.То же самое вышло с вялеными томатами, которые Юлия поставила на три часа в духовку почти на максимальную температуру и тоже сожгла. На камеру она говорит, что так и должно быть. "Чем чернее, тем лучше", – уверяет Высоцкая. Не оценили зрители "жидкие сырники" в исполнении Юлии, которые растеклись по сковороде и выглядели крайне не аппетитно. Подверглась критике и "быстрая" пицца на завтрак от Юлии Высоцкой. Блюдо готовилось долго, получилось подгоревшим и внешне напоминало печенье. Не оценили зрители и макароны с водкой. Вернее, они не признали в нем популярную в Италии пасту "Пенне алла водка".Передача не про еду: альтернативное мнение о проекте Юлии ВысоцкойНекоторые зрители встали на сторону Юлии Высоцкой после того, как в Сети стали смеяться над ней и ее блюдами. Пользователи отметили, что "Едим дома" была не столько про еду, сколько про атмосферу уюта. Присоединились к обсуждению вирусных выпусков кулинарного шоу Высоцкой и знаменитости. Например, Ксения Собчак, которая встала на защиту коллеги.Журналист и писатель Сергей Минаев вообще назвал мем с Высоцкой "великим". Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева попросила своих подписчиков помочь позвать Юлию Высоцкую на свое шоу "Дерзкая готовка". Как реагирует Юлия Высоцкая на критику в свой адресСама Юлия Высоцкая не отвечает на критику рецептов и шутки. Она продолжает выпускать кулинарное шоу, в котором учит всю страну готовить.Правда несколько лет назад актриса возмутилась тем, что ее обвинили в антисанитарии на кухне — зрители указали на невымытые руки телеведущей. Она ответила, что регулярно соблюдает гигиену, просто все ненужные в кадре действия вырезаются на монтаже. По данным СМИ, Юлия Высоцкая давно зарегистрировала бренд "Едим дома" на себя. Она выпускает под ним приправы и готовые блюда. У ведущей также есть сайт с рецептами и сеть кулинарных студий, где можно провести частное мероприятие или заказать мастер-класс.
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96
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7 495 645-6601
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юлия высоцкая, андрей кончаловский, едим дома, знаменитости, мем, кулинария
Шоубиз, Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Едим дома, Знаменитости, мем, Кулинария
Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом

Как актриса и телеведущая Юлия Высоцкая стала мемом из-за неудачных блюд

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой"
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Супруга режиссера Андрея Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая с 2003 года ведет программу "Едим дома" на НТВ. У многих эта передача ассоциировалась с домашним уютом, вкусными блюдами и детством с юностью.
Но в этом году, когда зрители решили пересмотреть проект, оказалось, что некоторые блюда ведущей получались крайне неудачными. Это сразу стали активно обсуждать в разных пабликах. Почему еще Юлия Высоцкая стала мемом, рассказываем.

Из "богини готовки" в королеву юмора: как изменилось восприятие блюд Юлии Высоцкой

Триггером к обсуждению блюд Высоцкой стал ролик, на котором актриса готовит куриные крылышки на открытом огне, из-за чего превращает их в угли. Сама ведущая при этом пытается делать вид, что у нее все под контролем.
Кадр из видео приготовления куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой
То же самое вышло с вялеными томатами, которые Юлия поставила на три часа в духовку почти на максимальную температуру и тоже сожгла. На камеру она говорит, что так и должно быть. "Чем чернее, тем лучше", – уверяет Высоцкая.
Не оценили зрители "жидкие сырники" в исполнении Юлии, которые растеклись по сковороде и выглядели крайне не аппетитно.
Кадр из видео приготовления сырников от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления сырников от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления сырников от Юлии Высоцкой
1 из 3
Кадр из видео приготовления пиццы от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления пиццы от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления пиццы от Юлии Высоцкой
2 из 3
Кадр из видео приготовления роллов от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления роллов от Юлии Высоцкой
Кадр из видео приготовления роллов от Юлии Высоцкой
3 из 3
Кадр из видео приготовления сырников от Юлии Высоцкой
1 из 3
Кадр из видео приготовления пиццы от Юлии Высоцкой
2 из 3
Кадр из видео приготовления роллов от Юлии Высоцкой
3 из 3
Подверглась критике и "быстрая" пицца на завтрак от Юлии Высоцкой. Блюдо готовилось долго, получилось подгоревшим и внешне напоминало печенье. Не оценили зрители и макароны с водкой. Вернее, они не признали в нем популярную в Италии пасту "Пенне алла водка".
«

"Мое состояние по жизни — вторая сторона сырника: с одной стороны еще держишься, а с другой — уже "поехала", "На сырники надо положить подорожник", "Кто не любит профессионально приготовленный уголь?", "Мне кажется, помидоры недостаточно черные, аль денте получились", – написали хейтеры под роликами.

Передача не про еду: альтернативное мнение о проекте Юлии Высоцкой

Некоторые зрители встали на сторону Юлии Высоцкой после того, как в Сети стали смеяться над ней и ее блюдами. Пользователи отметили, что "Едим дома" была не столько про еду, сколько про атмосферу уюта.
«
"У нее уютная кухня. Я в детстве представляла, что живу в таком же доме", "У меня все хорошо с родителями, но Юлия такая душевная и милая была. И не заставляла меня быстрее собираться на дачу, пока я смотрю кулинарные шоу", "Я, когда в школу собирался, тетрадки складывал, включал ее, мне становилось спокойно", "Говорила всегда тепло и по-доброму", – высказались поклонники актрисы.
Присоединились к обсуждению вирусных выпусков кулинарного шоу Высоцкой и знаменитости. Например, Ксения Собчак, которая встала на защиту коллеги.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТа имени Горького.
Юлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля Сцены из супружеской жизни по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТ им. Горького. - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юлия Высоцкая в роли Марины на пресс-показе спектакля "Сцены из супружеской жизни" по мотивам сценария Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского на сцене МХАТа имени Горького.
«

"Шутка вышла из-под контроля и полыхает, как бедный шашлык на заднем фоне в одном из видео. Очень веселит момент вырывания из контекста. Например, с супом биск, который готовят с панцирями. Суп этот так и готовят, но общую массу потом и процеживают, но на видео этого нет. Есть, конечно, и фейлы, но с кем не бывало? Рулет развалился? А у вас он не разваливался?" — высказалась Собчак.

Журналист и писатель Сергей Минаев вообще назвал мем с Высоцкой "великим".
«

"Главный признак великого мема — это когда не надо ничего объяснять. Выложил кусок чата — и все все поняли (и так уже неделю)", — пошутил Минаев.

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева попросила своих подписчиков помочь позвать Юлию Высоцкую на свое шоу "Дерзкая готовка".
«

"У меня и моих подписчиков есть жгучее желание узнать рецепт супа из раков, этих сырников и уже наконец-то понять для чего же нужна водка в макаронах. Давайте мы тут нашими общими усилиями пригласим Юлию ко мне!" — написала Утяшева.

Как реагирует Юлия Высоцкая на критику в свой адрес

Сама Юлия Высоцкая не отвечает на критику рецептов и шутки. Она продолжает выпускать кулинарное шоу, в котором учит всю страну готовить.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Высоцкая на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Юлия Высоцкая на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Правда несколько лет назад актриса возмутилась тем, что ее обвинили в антисанитарии на кухне — зрители указали на невымытые руки телеведущей. Она ответила, что регулярно соблюдает гигиену, просто все ненужные в кадре действия вырезаются на монтаже.
По данным СМИ, Юлия Высоцкая давно зарегистрировала бренд "Едим дома" на себя. Она выпускает под ним приправы и готовые блюда. У ведущей также есть сайт с рецептами и сеть кулинарных студий, где можно провести частное мероприятие или заказать мастер-класс.
 
ШоубизЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийЕдим домаЗнаменитостимемКулинария
 
 
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