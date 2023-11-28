Рейтинг@Mail.ru
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 28.11.2023 (обновлено: 12:07 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/vybory-1912315992.html
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря - РИА Новости, 28.11.2023
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря
Совфед официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:59
2023-11-28T12:07
политика
совет федерации рф
россия
геннадий зюганов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/92/1520499293_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_d3b9fff6387556b28bea1b55b370174a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совфед официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Совфед на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ, предположительно, на 17 марта 2024 года."По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", - сказал Зюганов журналистам.
https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/92/1520499293_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1b71fcf1c7cd0839fa029ead354cdd48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, россия, геннадий зюганов
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Геннадий Зюганов
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря

Зюганов: Совет Федерации даст старт президентской кампании 13 декабря

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России
Мужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Мужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совфед официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Совфед на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ, предположительно, на 17 марта 2024 года.
"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", - сказал Зюганов журналистам.
Голосование на выборном участке - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник
13 ноября, 13:27
 
ПолитикаСовет Федерации РФРоссияГеннадий Зюганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала