https://ria.ru/20231128/vybory-1912315992.html

Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря

Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря - РИА Новости, 28.11.2023

Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря

Совфед официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T11:59

2023-11-28T11:59

2023-11-28T12:07

политика

совет федерации рф

россия

геннадий зюганов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/92/1520499293_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_d3b9fff6387556b28bea1b55b370174a.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совфед официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Совфед на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ, предположительно, на 17 марта 2024 года."По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", - сказал Зюганов журналистам.

https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия, геннадий зюганов