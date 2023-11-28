https://ria.ru/20231128/vybory-1912315992.html
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря - РИА Новости, 28.11.2023
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря
Совфед официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:59
2023-11-28T11:59
2023-11-28T12:07
политика
совет федерации рф
россия
геннадий зюганов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/92/1520499293_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_d3b9fff6387556b28bea1b55b370174a.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Совфед официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее источник РИА Новости сообщил, что Совфед на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ, предположительно, на 17 марта 2024 года."По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", - сказал Зюганов журналистам.
https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/92/1520499293_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1b71fcf1c7cd0839fa029ead354cdd48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия, геннадий зюганов
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Геннадий Зюганов
Зюганов заявил, что президентская кампания начнется 13 декабря
Зюганов: Совет Федерации даст старт президентской кампании 13 декабря