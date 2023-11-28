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В офисе Зеленского признали острый дефицит военных в ВСУ

В офисе Зеленского признали острый дефицит военных в ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

В офисе Зеленского признали острый дефицит военных в ВСУ

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:26

2023-11-28T17:26

2023-11-28T17:32

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ. "Огромнейший дефицит военных, нужно проводить ротацию и подтягивать резервы", - заявил Лещенко в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала ТСН. При этом он добавил, что на Украине средний возраст военного 54 года, по его мнению, штурмовик в таком возрасте не может идти на штурм. По его мнению, нужно, в частности, менять тех, кто находится на востоке теми, кто находится на западе страны и подтягивать резервы. Лещенко заявил также, что в некоторых ротах в феврале 2022 года было 110 человек, а сейчас осталось трое. Как заявлял в сентябре бывший премьер Украины Николай Азаров, Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек. В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в апреле заявлял, что силы украинской армии истощены. Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сергей лещенко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр