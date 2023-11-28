В офисе Зеленского признали острый дефицит военных в ВСУ
Советник офиса Зеленского: необходимо восполнить дефицит живой силы в ВСУ
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что острый дефицит военных возник в украинских войсках, для восполнения живой силы, по его мнению, необходимо прибегнуть к ротации и подтягиванию резервов ВСУ.
"Огромнейший дефицит военных, нужно проводить ротацию и подтягивать резервы", - заявил Лещенко в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала ТСН. При этом он добавил, что на Украине средний возраст военного 54 года, по его мнению, штурмовик в таком возрасте не может идти на штурм. По его мнению, нужно, в частности, менять тех, кто находится на востоке теми, кто находится на западе страны и подтягивать резервы. Лещенко заявил также, что в некоторых ротах в феврале 2022 года было 110 человек, а сейчас осталось трое.
Как заявлял в сентябре бывший премьер Украины Николай Азаров, Киев скрывает цифры реальных потерь в рядах украинских войск, чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превзойдет 500 тысяч человек. В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в апреле заявлял, что силы украинской армии истощены.
Россия проводит военную спецоперацию против Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.