https://ria.ru/20231128/usloviya-1912286515.html

"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине

"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 28.11.2023

"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине

Россия имеет неоспоримые преимущества на линии фронта, что позволяет стране диктовать свои условия как Украине, так и Западу, пишет аналитик Марк Эпископос в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:53

2023-11-28T09:53

2023-11-28T09:53

россия

украина

киев

марк эпископос

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 28 ноя —РИА Новости. Россия имеет неоспоримые преимущества на линии фронта, что позволяет стране диктовать свои условия как Украине, так и Западу, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft."Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических маневров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнеров перед свершившимся и мрачным для них фактом", — отметил эксперт.Эпископос также подчеркнул, что, несмотря на признания Запада тупикового положения на Украине, зарубежные политики еще не до конца осознают всю сложность сложившейся для них и Киева ситуации.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231127/istrebitel-1912073271.html

https://ria.ru/20231128/nezavisimost-1912280711.html

россия

украина

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россия, украина, киев, марк эпископос, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато