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"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
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09:53 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/usloviya-1912286515.html
"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине
"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 28.11.2023
"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине
Россия имеет неоспоримые преимущества на линии фронта, что позволяет стране диктовать свои условия как Украине, так и Западу, пишет аналитик Марк Эпископос в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:53
2023-11-28T09:53
россия
украина
киев
марк эпископос
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 28 ноя —РИА Новости. Россия имеет неоспоримые преимущества на линии фронта, что позволяет стране диктовать свои условия как Украине, так и Западу, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft."Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических маневров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнеров перед свершившимся и мрачным для них фактом", — отметил эксперт.Эпископос также подчеркнул, что, несмотря на признания Запада тупикового положения на Украине, зарубежные политики еще не до конца осознают всю сложность сложившейся для них и Киева ситуации.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231127/istrebitel-1912073271.html
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россия, украина, киев, марк эпископос, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Россия, Украина, Киев, Марк Эпископос, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Есть угроза": в США забили тревогу из-за маневра России на Украине

RS: растущая мощь России позволит ей диктовать свои условия Украине и Западу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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МОСКВА, 28 ноя —РИА Новости. Россия имеет неоспоримые преимущества на линии фронта, что позволяет стране диктовать свои условия как Украине, так и Западу, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
"Существует явная угроза того, что в отсутствие дипломатических маневров растущие преимущества России могут в конечном итоге достичь критической массы и превратиться в способность поставить Киев и его западных партнеров перед свершившимся и мрачным для них фактом", — отметил эксперт.
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Эпископос также подчеркнул, что, несмотря на признания Запада тупикового положения на Украине, зарубежные политики еще не до конца осознают всю сложность сложившейся для них и Киева ситуации.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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РоссияУкраинаКиевМарк ЭпископосВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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