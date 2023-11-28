https://ria.ru/20231128/unviersitet-1912376415.html
В Петербурге 2024 год объявили Годом Петербургского госуниверситета
В Петербурге 2024 год объявили Годом Петербургского госуниверситета - РИА Новости, 28.11.2023
В Петербурге 2024 год объявили Годом Петербургского госуниверситета
В Санкт-Петербурге 2024 год объявлен Годом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:03
2023-11-28T15:03
2023-11-28T15:04
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
санкт-петербургский государственный университет
николай кропачев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге 2024 год объявлен Годом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Как сообщил губернатор города Александр Беглов, Петербург - колыбель отечественной науки и высшего образования, а старейший в стране университет – Санкт-Петербургский. В 2024 году СПбГУ исполнится 300 лет. "Это точка отсчета истории университетского образования в России. Мы гордимся не только историей нашего прославленного вуза, но и его современными достижениями. Это кузница кадров для страны. Самый известный его выпускник – наш президент Владимир Владимирович Путин. Юбилей СПбГУ - событие государственного масштаба. Приняли решение объявить в Петербурге 2024 год Годом Санкт-Петербургского государственного университета", - сообщил губернатор на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона и Санкт-Петербургского конгресса "Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI веке". В честь юбилея университета общественный транспорт Петербурга получит соответствующее оформление, на туристических картах появятся объекты СПбГУ. Дворцовый мост украсят флаги университета, а в день основания вуза - 8 февраля - будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. Университет примет участие в мероприятиях Дня города на отдельной площадке. Тема 300-летия СПбГУ также найдет отражение в празднике выпускников "Алые паруса". Ректор СПбГУ Николай Кропачев поблагодарил губернатора за объявление следующего года Годом СПбГУ. "Мы проведем его особо, покажем наши достижения, чтобы город мог нами гордиться", - сказал он. Беглов отметил, что в рамках Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона город представляет свой потенциал в сфере науки и профессионального образования, в которой задействована пятая часть экономически активного населения. "Президент поставил задачу по обеспечению технологического суверенитета страны, но это лишь первый шаг. Наша задача - технологическое лидерство. Как сказал глава государства, фундамент для этого у нас есть. Это крепкие научные традиции, талантливая молодежь, мощная система качественного среднего и высшего профессионального образования", - сказал губернатор. Как сообщают власти, поддержка научно-образовательной сферы, формирование экономики знаний являются стратегическими ориентирами развития Петербурга. В предстоящие три года планируется вдвое увеличить размеры городских субсидий, премий и стипендий для студентов, аспирантов, ученых. Губернатор Петербурга осмотрел стенды СПбГУ, ГУАП и Университета технологий и дизайна. В рамках салона развернута выставка "Студенты-городу". На ней представлены дипломные проекты студентов, направленные на развитие города в различных сферах.
https://ria.ru/20231122/spbgu-1911134233.html
https://ria.ru/20231117/buddiyskiy-1910036872.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, санкт-петербургский государственный университет, николай кропачев
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Санкт-Петербургский государственный университет, Николай Кропачев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости.
В Санкт-Петербурге 2024 год объявлен Годом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщила
пресс-служба администрации губернатора города.
Как сообщил губернатор города Александр Беглов
, Петербург - колыбель отечественной науки и высшего образования, а старейший в стране университет – Санкт-Петербургский. В 2024 году СПбГУ исполнится 300 лет.
«
"Это точка отсчета истории университетского образования в России
. Мы гордимся не только историей нашего прославленного вуза, но и его современными достижениями. Это кузница кадров для страны. Самый известный его выпускник – наш президент Владимир Владимирович Путин. Юбилей СПбГУ - событие государственного масштаба. Приняли решение объявить в Петербурге 2024 год Годом Санкт-Петербургского государственного университета", - сообщил губернатор на торжественном открытии Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона и Санкт-Петербургского конгресса "Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI веке".
В честь юбилея университета общественный транспорт Петербурга получит соответствующее оформление, на туристических картах появятся объекты СПбГУ. Дворцовый мост украсят флаги университета, а в день основания вуза - 8 февраля - будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. Университет примет участие в мероприятиях Дня города на отдельной площадке. Тема 300-летия СПбГУ также найдет отражение в празднике выпускников "Алые паруса".
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Ректор СПбГУ Николай Кропачев
поблагодарил губернатора за объявление следующего года Годом СПбГУ. "Мы проведем его особо, покажем наши достижения, чтобы город мог нами гордиться", - сказал он.
Беглов отметил, что в рамках Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона город представляет свой потенциал в сфере науки и профессионального образования, в которой задействована пятая часть экономически активного населения.
«
"Президент поставил задачу по обеспечению технологического суверенитета страны, но это лишь первый шаг. Наша задача - технологическое лидерство. Как сказал глава государства, фундамент для этого у нас есть. Это крепкие научные традиции, талантливая молодежь, мощная система качественного среднего и высшего профессионального образования", - сказал губернатор.
Как сообщают власти, поддержка научно-образовательной сферы, формирование экономики знаний являются стратегическими ориентирами развития Петербурга. В предстоящие три года планируется вдвое увеличить размеры городских субсидий, премий и стипендий для студентов, аспирантов, ученых.
Губернатор Петербурга осмотрел стенды СПбГУ, ГУАП и Университета технологий и дизайна. В рамках салона развернута выставка "Студенты-городу". На ней представлены дипломные проекты студентов, направленные на развитие города в различных сферах.
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